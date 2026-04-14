白沙屯媽祖進香多人就醫 熬夜體力不支還有染A流

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍12日起駕。台中大甲李綜合醫院急診室13日收治12名香燈腳，20多歲至50多歲都有，多因熬夜沒睡、體力不支、抽筋等，還有人罹患A型流感。

白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍13日上午進台中市，信徒風靡女神魅力跟隨進香。大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，急診室主任張宏文表示，從媽祖進香啟程前，便陸續有信眾身體不適送急診，年紀從20多歲到50多歲都有。

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張宏文說，患者大多平時沒有運動習慣，為跟隨媽祖進香，熬夜整夜沒睡，鑾轎起駕後跟著行走，睡眠不足、體力不支，硬撐跟著鑾轎徒步南下，結果頭暈昏厥、腳部抽筋無法行走，被送到醫院。白天體感溫度高達30度以上，有信眾水分補充不足身體發熱，也被送到急診。

張宏文透露，一名30多歲的男子，在白沙屯媽祖起駕當天，本要跟著隊伍一起南下，因身體無力、發燒頭痛、肌肉痠痛就醫，未料檢驗出A型流感，因病狀嚴重安排住院治療，還好沒有跟著進香，否則可能病毒傳染給更多人。

張宏文指出，A型流感具有高傳染力，主要透過飛沫傳染，潛伏期約1到4天，症狀包括咳嗽、高燒、頭痛、肌肉痠痛等。因媽祖進香從中部走到南部，萬一有香燈腳罹患流感卻不在意，也沒有戴口罩，恐怕會引起大流行，提醒信眾在人潮壅擠時，最好戴口罩，也要勤洗手。

張宏文表示，依照往年的經驗，高溫天氣遶境，不少香燈腳的水分補充太少，症狀輕一點引起中暑，嚴重一點就甚至會罹患橫紋肌溶解症，還有可能在水分補充不足的情形下，造成血液變得濃稠而引起心肌梗塞，提醒民眾一定要記得多喝水，遶境累了就要休息，千萬不要勉強自己。（編輯：李淑華）1150414