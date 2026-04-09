白沙屯媽祖進香將至 疾管署示警：登革熱、腹瀉風險升

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白沙屯媽祖進香將於4月12日登場。（資料照／蔡明亘攝）

白沙屯媽祖進香將登場，報名數突破45萬人。疾管署提醒，氣溫逐漸升高，雲林、台南、高屏地區病媒蚊指數上升，登革熱風險升溫，白沙屯徒步進香行程將至，民眾在戶外參與人潮密集活動，應留意自身健康，注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分。

疾管署副署長曾淑慧表示，時序即將入夏，氣溫逐漸升高，進入病媒蚊活躍季節，觀察4月初雲林、南高屏地區病媒蚊指數出現緩升現象。隨著白沙屯拱天宮徒步進香活動將展開，路徑有到雲林，提醒民眾應注意相關預防措施。

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曾淑慧說，雖然今年目前國內仍無本土登革熱病例，但截至4月7日，今年共累計33例境外移入登革熱確診病例，多自東南亞國家移入，病例數低於2024年及2025年同期。

疾管署指出，全球登革熱疫情持續，自今年截至3月已報告超過50萬例登革熱病例和100多例與登革熱相關的死亡病例，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等國今年病例數高於去年同期。

另外，曾淑慧提醒，民眾也應注意腹瀉疫情。國內今年第13周（3月29日至4月4日）腹瀉門急診就診達11萬7938 人次，雖較前一周下降，但全國近4周已接獲107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，病原體檢驗陽性案件計46起，以檢出諾羅病毒（38件，占82.6％）為多。

疾管署提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。

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