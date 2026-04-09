白沙屯媽祖進香將至 疾管署示警：登革熱、腹瀉風險升
白沙屯媽祖進香將登場，報名數突破45萬人。疾管署提醒，氣溫逐漸升高，雲林、台南、高屏地區病媒蚊指數上升，登革熱風險升溫，白沙屯徒步進香行程將至，民眾在戶外參與人潮密集活動，應留意自身健康，注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分。
疾管署副署長曾淑慧表示，時序即將入夏，氣溫逐漸升高，進入病媒蚊活躍季節，觀察4月初雲林、南高屏地區病媒蚊指數出現緩升現象。隨著白沙屯拱天宮徒步進香活動將展開，路徑有到雲林，提醒民眾應注意相關預防措施。
曾淑慧說，雖然今年目前國內仍無本土登革熱病例，但截至4月7日，今年共累計33例境外移入登革熱確診病例，多自東南亞國家移入，病例數低於2024年及2025年同期。
疾管署指出，全球登革熱疫情持續，自今年截至3月已報告超過50萬例登革熱病例和100多例與登革熱相關的死亡病例，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等國今年病例數高於去年同期。
另外，曾淑慧提醒，民眾也應注意腹瀉疫情。國內今年第13周（3月29日至4月4日）腹瀉門急診就診達11萬7938 人次，雖較前一周下降，但全國近4周已接獲107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，病原體檢驗陽性案件計46起，以檢出諾羅病毒（38件，占82.6％）為多。
疾管署提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。
更多中時新聞網報導
12億名琴齊聚《音樂家四重奏》音樂家來真的
《老子》合作郭富城王柏傑效法天王做事分秒必爭
中職》亞太OT溝通屢破局 蔡其昌盼合股
其他人也在看
50歲范瑋琪現身《浪姐7》美翻！ 凍齡狀態震驚陸網友：根本像30幾
女星范瑋琪近日參加競演節目《乘風2026》（浪姐第七季），其驚人的狀態引發網路熱烈討論！1976年出生的她，今年已滿50歲，但在最新曝光的節目畫面中，她身材窈窕、肌膚緊緻，整體狀態被稱讚「根本像30幾歲」，陸網甚至掀起「范瑋琪滿50減30」的熱門話題。
人神魔宿命大戰1／《乩身》柯震東為三太子賣命贖罪 台灣民俗奇幻影集顛覆想像
Netflix原創華語劇集《乩身》改編自作家星子的系列小說，以台灣傳統信仰和在地宮廟文化為故事源起，結合多風格的華麗影像，打造出民俗奇幻動作影集。
台灣《英雄聯盟》統治力全失？比賽被虐、輸二隊，前分析師揭殘酷真相
《英雄聯盟》隸屬亞太 LCP 賽區底下的太平洋 PCS 聯賽沉寂 8 個月後終於在 3 月底公布了 2026 春季賽的比賽資訊，今年 PCS 縮減成了春夏兩個賽季並向整個區域開放海選賽報名。不過台灣隊伍 CFO、DCG 在 LCP 第二賽季首戰的落敗已經先引起了有關次級聯賽重要性的討論，就連前職業戰隊分析師魚丸都跳出來呼籲台港澳應該要重視次級聯賽，才有可能重新要回 LCP 第一名的位置。
台灣田徑公開賽停辦 李洋：輔導使用基金預算
（中央社記者黎建忠台北9日電）運動部長李洋今天列席立法院備詢前接受媒體聯訪，被問到今年台灣田徑公開賽被迫停辦一事，李洋表示，確實因為預算卡關無法再辦，但仍會努力輔導田協使用基金預算去執行。
淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病
今天是世界健康日，今年主題為「攜手共促健康，堅定支持科學」，醫師指出，現代醫學已逐漸從疾病診斷，走向功能推估，臨床上多數人介於健康與疾病之間狀態，身體功能開始失常，但還未達疾病診斷標準，便稱為「功能性失衡」，若單純將其視為壓力或生活疲勞導致，而忽略追蹤治療，恐演變為代謝異常、慢性疾病，甚至增加心血管或癌症等重大疾病風險。
中市續推醫療性凍卵凍精補助 最高補助5萬元助癌友安心圓夢
台中市政府持續守護罹癌市民生育權益，115年續推「時來孕轉－幸福台中凍卵凍精補助計畫」，提供符合資格者終身1次補助，女性凍卵最高補助5萬元、男性凍精最高補助8,000元。透過實質補助減輕癌友在治療前保存生育力的經濟負擔，讓市民在對抗病魔的同時，也能保有未來成家的希望。市府衛生局表示，此計畫自114年1月1日推動以來，凡本人或配偶設籍台中市滿6個月，且45歲（含）以下之罹癌市民，經專科醫師評估後續治療可能影響生育功能者，即可申請補助。女性可選擇凍卵療程補助5萬元，男性則可申請凍精療程（含取精及第1年保管費）最高補助8,000元，兩項皆為終身補助1次。衛生局長曾梓展指出，截至115年3月23日止，台中市已補助凍卵17人、凍精16人，其中女性以乳癌患者居多，男性則以睪丸癌為主，申請者平均年齡約32.7歲，多集中於30至39歲族群。顯示市府在推動癌症照護的同時，也積極回應年輕癌友對生育權益的需求，陪伴市民安心治療、勇敢面對人生挑戰。衛生局說明，符合資格者可至衛生福利部許可之人工生殖機構完成療程，並於療程結束後備齊相關文件向衛生局申請，經審核通過後，補助費用將撥入申請人指定帳戶，申請流程便利明確
白沙屯媽祖進香吸46萬人潮 登革熱風險升溫「3大防護必做」
白沙屯媽祖年度進香即將登場，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於12日深夜起駕，徒步前往雲林北港朝天宮，報名隨香人數已突破46萬人，預估將湧現大規模人潮。隨著天氣轉熱、夏季將至，衛福部疾管署今（9）日提醒，進香期間須特別留意防疫與防蚊措施，避免感染登革熱及腸胃道疾病。
早產兒藥凱適福疑汙染 食藥署發紅燈警訊回收
（中央社記者沈佩瑤台北9日電）用於治療早產兒呼吸窘迫症的「凱適福氣管吸入懸液劑」，因國外製造廠發現微生物汙染風險，食藥署發「紅燈」（嚴重）警訊，啟動預防性回收，進口商應於24日前回收共1批、70瓶。
當川普「TACO」讓人常焦慮 精神科醫師：從焦慮走向韌性是台灣社會的關鍵課題
在全球政經局勢快速變動之際，一種被稱為「TACO」（Trump Always C
「拜金女」標準又下修！她遊戲充值33元遭男友狂罵：跟鹹酥雞女一樣
「拜金女」的標準到底有多低？近日網路上又掀起熱議，一名女網友在Threads分享自己的遊戲經驗，直呼：「拜金女的標準又被我突破了。」
超商就能買！30歲女早餐改吃4食物 脂肪肝全消失「3個月瘦5公斤」
一位30歲上班族因輕度脂肪肝定期追蹤，最近一次健檢脂肪肝竟然完全消失，原來她在短短3個月內瘦了5公斤，體重從76公斤降至71公斤。這位女性上班族並未透過運動或斷食達成減重目標，而是將早餐習慣做了大幅調整，改為攝取一至兩根地瓜（重量約100至200克）、一根香蕉，有時會額外加入兩顆水煮蛋，並搭配一杯咖啡。這四種食物都能在超商輕鬆購得，為忙碌的上班族提供便利。
很多人愛吃「這款藥」！研究：大增68%慢性腎病風險、害人慘洗腎
「西藥傷胃」是國人常有的想法，因此，許多人吃藥常會加上一顆胃藥，但醫師林軒任表示，最新研究指出，長期的「護胃」習慣正在掏空腎功能，會增加68%慢性腎病的風險、增加15%洗腎風險。
半夜癢到崩潰！是牠在皮膚挖隧道產卵！醫師警告：一人中鏢全家遭殃了
32歲小琳全家深夜奇癢無比，確診感染傳染力極強的「疥瘡」。奇美醫院皮膚科醫師陳麒亘指出，疥瘡由肉眼難察的疥蟎引起，潛伏期4至6週即具高度傳染力，常寄生指縫、腋下等皮膚皺摺處，引發丘疹、脫屑，夜間搔癢加劇。疥蟎可透過患者接觸過的衣物、寢具傳播，群聚環境易爆發。治療需全家共同投藥，使用外用百滅寧乳膏並於一週後重複。環境清消是關鍵，衣物寢具需60度熱水浸泡烘乾，無法清洗物品則密封2週。醫師強調，療程後搔
腳趾紅腫以為甲溝炎！七旬婦確診黑色素癌第二期 醫揭警訊
【健康醫療網／記者陳靖安報導】資深媒體人陳文茜即將於明日(3/25)迎來68歲生日，罹患惡性黑色素瘤的她在生日前夕感性發文，分享抗癌過程和心情，也讓這項在台灣相對罕見、卻極具威脅的疾病備受矚目。黑色素癌雖僅佔皮膚癌的5-10％，但惡性程度極高，堪稱皮膚癌之冠；高雄醫學大學附設中和紀念醫院整形外科黃書鴻教授表示，亞洲人的病灶多好發於「肢端」（如手掌、腳底、指甲等），因位置隱蔽常被忽略，導致約3成患者確診時已是第3期或第4期，甚至轉移至肺、肝、腦部，早期發現成為保命關鍵。 「肢端黑色素癌」第二期 手術加「免疫治療」恢復良好 高雄一名 76 歲的林姓婦人，因腳趾甲旁反覆紅腫、化膿且長出肉芽腫，甚至嚴重到無法穿鞋走路。婦人原以為只是難纏的「慢性甲溝炎」，一年多來四處求診卻未見好轉，最後經黃書鴻教授視診，敏銳察覺其病灶外觀有異，立即進行皮膚切片檢查，確診為惡性程度極高的「肢端黑色素癌」第二期。 為防止癌細胞擴散及精準臨床分期，醫療團隊隨即進行正子掃描（PET）、大腳趾截肢手術及前驅淋巴結切片手術。並同步照會皮膚科及血液腫瘤科，共同規劃術後免疫治療方案。目前術後恢復良好，讓原本深受病痛折磨的婦人感
趙露思《許我耀眼》激瘦，「1121飲食法」爆紅！1種菜是減肥王牌
趙露思最近主演的新劇《許我耀眼》創下高收視率，除了劇情話題，「趙露思瘦了」關鍵字更登上熱搜。趙露思曾透露自己用「1121飲食法」、多吃綠色蔬菜、喝黑咖啡和經期減肥等方式瘦身，營養師提醒，這些做法都可以
他「67天沒大便」衝急診 醫灌腸、用手挖：我無能為力
一名50歲患者因腹痛就醫，透露已67天未排便，擔心腸子會破掉，因此不敢進食，急診醫師表示，該名患者近期已掛急診至少6次，做過各種檢查都正常，照X光沒有很多大便，灌腸、用手挖也沒有，醫師無奈說，「你的便祕不是一般的便祕，我無能為力啊！」
白沙屯媽祖將湧46萬人潮 疾管署緊張！發「三大疫情」警示
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 農曆三月「瘋媽祖」將由白沙屯媽祖進香打頭陣，即將於4月12日展開為期八天七夜的徒步行程，今年報名的香燈腳已破46萬人，讓疾管署如臨大敵，擔心「腹瀉、流感、登革熱」三大疫情恐因天氣轉熱、人潮大量聚集再度爆發，尤其，疾管署近期監測，包括雲林、台南、高屏等地的病媒蚊指數都見上升，今（9）日特別發警示，提醒民眾全程留意自身健...
吃甜食必做1動作！譚敦慈曝「穩定血糖」 醫也認證：阻止脂肪堆積
不少人怕吃澱粉、甜食，導致血糖劇烈波動。無毒教母譚敦慈就說，自己吃甜食時，總為踮著腳吃，發現血糖不會有太大的波動。減重醫師蕭捷健也說，小腿的比目魚肌是「血糖吸塵器」，可以吸收體內血糖，阻止醣變成脂肪堆積。
驚傳癌前病變險切子宮！夏若妍1年動刀2次 醫揭「這習慣」最催命
以台劇《我們不能是朋友》走紅、有「小鍾楚紅」之稱的藝人夏若妍，驚傳罹患子宮頸癌前病變，1年內連動2次手術。衛福部雙和醫院婦產科主治醫師李浩指出，此病初期完全無症狀，若有抽菸習慣或反覆感染病毒風險將暴增
「紅肉戒不掉」沒關係！研究曝「多吃1物」也可護腸道、不生病
現代飲食常是「多紅肉、少蔬菜」，這已被證實，與大腸癌密切相關。營養師老辜表示，一項研究發現，高BMI（身體質量指數）且平時吃較多紅肉的成人，只要在飲食中「額外加入」深綠葉蔬菜，4週就能降低腸道的氧化壓力，降低疾病的風險。因此，平常戒不掉吃紅肉的人就絕對要吃深綠色蔬菜。