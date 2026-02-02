白沙屯媽祖進香時間出爐！ 「4/13出發.4/20回宮」

雲林縣 / 綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖一年一度，徒步往雲林北港朝天宮進香，去(2025)年創下33萬人參加，今(2)日拱天宮依古禮進行擲筊，由媽祖決定今(2026)年進香出發時間，結果出爐，預計4月13日出發，4月17日抵達北港朝天宮，4月20日回程拱天宮，全程8天7夜，堪稱急行軍，不過今年有別以往，多了一尊爐主媽，一起前往北港進香，廟方也預計3月11日開放信徒報名參加。

廟方人員和大批信徒，全部聚集在廟內全程屏息，由爐主擲筊，要來請示白沙屯媽祖，今年進香出發時間，廟方人員說：「3筊。」進香時程由媽祖決定，廟方人員提供日期，連續擲出3個聖杯就算數，而擲筊過程也相當順利，不到20分鐘，媽祖就決定好出發和回程時間。

媽祖訂下4月12日子時11點55分登轎，4月13日出發，預計4月17日抵達北港，4月20日返回白沙屯，今年8天7夜的進香之旅，有別以往，多了一尊「爐主媽」，也會跟著一起前往北港進香，白沙屯拱天宮秘書林幸福說：「轎子原則上不會有任何改變，不管裡面坐了什麼，多少尊媽祖，或什麼媽祖，都是以拱天宮，白沙屯拱天宮往北港進香這樣子為主題。」

白沙屯媽祖，一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，以不固定的路線聞名，加上行進速度快，有粉紅超跑之稱，吸引不少信徒跟隨媽祖，去年報名人數，逼近33萬人再創新高，今年廟方也預計，在3月11日開放報名。

白沙屯拱天宮主委洪文華說：「國曆3月11號開始報名，不要在前一兩天來報名，這樣怕會塞車，人會很多。」白沙屯媽祖，相較去年10天9夜的進香時程，今年8天7夜回程採急行軍，對信徒的體力和耐力是一大挑戰，民眾想感受粉紅超跑魅力前，恐怕得先練練腳力。

