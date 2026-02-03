白沙屯媽祖進香有何特色？和大甲媽祖有何不同？7大重點一文看懂！

白沙屯媽祖進香，是全台徒步距離最遠的媽祖進香活動，每年都吸引大批信徒共襄盛舉，甚至有各國觀光客慕名參與。今（2026）白沙屯媽祖進香將於4月12日晚間登場。讀者朋友是否好奇，白沙屯媽祖進香、大甲媽祖遶境有何不同？兩大媽祖進香體驗有差別嗎？Yahoo新聞編輯室整理7大重點，帶你一文看懂！

白沙屯媽祖進香是年度民俗盛典，香燈腳跟隨媽祖前往北港進香，向朝天宮迎請香火引回白沙屯。（圖／李宜陽）

白沙屯媽祖進香 vs. 大甲媽祖遶境進香

白沙屯媽祖與大甲媽祖最大的差異，在於前者性質是進香，即神尊和隨香信徒到境外廟宇參拜；後者定位為遶境進香，即神明在轄區境內巡視。兩者有地域上及位階上的明顯差異。

白話來說，白沙屯媽祖前往北港朝天宮是拜訪友人，而非到北港巡視管區；進香活動的重點在於進火（或稱刈火），象徵白沙屯媽祖香火流傳不息。至於大甲媽祖遶境，則是神明巡視轄區，目的在驅除邪煞、祈求合境平安，具有撫慰民心的作用。

白沙屯媽祖無固定路線 vs. 大甲媽祖路線固定

白沙屯媽祖進香，除啟駕、進火、回宮與相關儀式的時辰，會在出發前事先向媽祖請示外，經過苗栗、台中、彰化、雲林四縣市沿途，並未規畫時程或路線，也沒有固定的停駕歇息地點；途中該走哪條路、該在何處休息，全憑媽祖旨意，依媽祖行轎決定。因為每年進香路線不固定，隨行的香燈腳大多會聚集於神轎周圍或後方行進。而大甲媽祖遶境，包含遶境日期、駐駕地點、遶境路線都會在行前決定好，因此隨香客大多都能自行走在神轎前方。

此外，白沙屯媽祖進香途中，神轎不只會進入宮廟，也可能會進入民宅、商家、公司行號、政府機關、學校團體停駕休息或駐駕過夜。大甲媽祖遶境期間，神轎短暫停駕休息和晚上駐駕過夜的地點均為宮廟。

白沙屯媽祖往北港朝天宮 vs. 大甲媽祖往新港奉天宮

白沙屯媽祖進香，採取「全程徒步」的方式，從苗栗出發，跨越台中、彰化、雲林，抵達北港朝天宮朝聖刈火。大甲媽祖遶境目的地則是往嘉義縣新港鄉的新港奉天宮，沿途會經過台中、彰化、雲林、嘉義等處。

但你知道嗎？早期，大甲媽祖遶境也是前往北港朝天宮進香。1984年，《大甲媽祖回娘家》紀錄片上映後，民眾開始將大甲媽祖往北港進香跟「回娘家」畫等號，進而引發「大甲媽祖是否為北港媽祖分靈」的爭議，兩大宮廟當時因此關係生變，自1988年起，大甲媽改往新港奉天宮遶境進香，並延續至今。

無陣頭 vs. 有陣頭前導

白沙屯媽祖進香路線不固定，神轎前只有頭旗，沒有其他陣頭前導。至於大甲媽祖遶境，出巡陣仗完整，神轎前方會有報馬仔、頭旗頭燈、開鑼鼓、繡旗隊、五大神將團、哨角隊、三十六執士隊等莊嚴龐大的前導陣頭，規模盛大。

白沙屯媽祖進香葷素可吃 vs. 大甲媽祖遶境去程吃素

白沙屯媽祖進香的香燈腳，會在出發前三天茹素或吃早齋；但啟駕出發後，去程及回程葷素皆可吃。大甲媽祖遶境，隨香客們也會在出發前三天茹素，大甲到新港的去程也須吃素，包括沿途民眾提供的點心餐飲也都是全素；直到新港祝壽大典結束後，才可吃葷。

粉紅超跑四人輕轎 vs. 大甲媽祖八人大轎

白沙屯媽祖進香途中用的是有「粉紅超跑」之稱的四人輕轎，較為輕便且行進速度快，回到通霄才會換回八人大轎回宮。

而大甲媽祖遶境使用的神轎為八人大轎，轎頂有炫目的五指山LED燈，在多數路段會開放給一般民眾幫忙抬，民眾鑽轎底時，大甲的神轎仍然直行前進。

白沙屯媽祖進香有報名制度 vs. 大甲媽祖遶境不需報名

白沙屯媽祖進香有報名制度，報名的信眾名字會被寫入吉祥疏文，在進火儀式中稟報聖母，以祈求護佑平安與吉祥，且會拿到臂章、背心、帽子、毛巾等備品。不過，未報名者依然可以心懷敬意參加進香活動。至於大甲媽祖遶境則沒有報名制度，信眾可自由參加。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞