白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師拍到哭 46萬香燈腳喊讚

資深記者鍾志鵬 / 苗栗－北港報導

台灣年度宗教界大事，白沙屯拱天宮媽祖進香吸引46萬香燈腳創歷史新高。這次進香也創紀錄，白沙屯媽「決定」與山邊媽、爐主媽「三媽同轎」。這是第一次3位女神同轎進香。金牌攝影師蔡奇璋拍到哭表示，這是「三倍慈悲 一輩子的感動」。

白沙屯媽祖進香第一次 白沙屯媽、山邊媽、爐主媽同轎

以「北港進香」、「朝聖大道」、「北港朝天宮迎媽祖」等作品，為台灣奪得11面世界攝影金牌、5面銀牌的攝影師蔡奇璋，拍到3位女神第一次同轎，感動到哭紅雙眼。



他說：「有些瞬間，不是按快門的人決定，而是媽祖婆最好的安排。看著白沙屯媽、山邊媽、以及白沙屯爐主媽三尊聖駕並坐於轎中，那一刻，四周的喧囂彷彿瞬間靜止，鏡頭後的我早已濕紅了眼眶、滿滿的感動。這不只是一個珍貴的歷史畫面，更是三份慈悲的守護與交會。」

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白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／三立新聞）

「三媽同乘粉紅超跑」蔡奇璋：是三倍的慈悲，一輩子的感動

蔡奇璋說，這是三倍的慈悲，一輩子的感動。在白沙屯媽祖進香的路上，有幸按快門捕捉到這幕足以珍藏一輩子的畫面—三尊媽祖罕見同坐粉紅超跑。如果幸運有顏色，那一定是這抹粉紅。在人潮擁擠中，有幸紀錄下這張充滿靈氣的照片。三位女神並肩而坐，領著四十六萬餘名「香燈腳」踏上未知的旅程。這不是普通的人像攝影，這是信仰的溫度，祝大家今年都圓滿。

自己何其有幸，紀錄下這份跨越百年的信仰溫度。心中除了感動，更多的是敬畏。這張照片，是媽祖送給他最珍貴的禮物，願這份法喜，能透過畫面傳遞給每一位香燈腳。」2026年白沙屯拱天宮媽祖進香4月12日深夜11時55分正式登轎啟程，展開8天7夜的北港進香行程。（2026年46萬香燈腳、2025年32萬香燈腳）

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／翻攝自《白沙屯媽祖網路電視台》）

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／翻攝自《白沙屯媽祖網路電視台》）

「三媽同轎」 回到信仰最初的核心—團結、守護、不分彼此的保佑

2026年白沙屯拱天宮媽祖進香，第一次出現「三媽同轎」不只是形式改變，而是一場深層的信仰整合與象徵宣示。拱天宮表示關鍵在於「信仰版圖的平衡」。拱天宮信仰圈涵蓋南北庄、東西里，歷史上北庄屬山邊媽、南庄屬內島，但內島未設爐主媽，遂由白沙屯爐主媽補位。三媽同轎，等於讓原本分屬不同區域的神明，在同一空間中完成「合一」，象徵地方信仰的重新凝聚。



「三媽同轎」傳達一個清楚訊號：白沙屯信仰不是分散的，而是以大媽為核心、彼此依存的共同體。正如廟方所言，這是為了讓南北庄更加平衡，也讓信徒心中的媽祖形象更加完整。



轎內配置，中為大媽、右為山邊媽、左為爐主媽，層次分明、秩序井然。告訴所有信徒：不同來源、不同角色，最終都回到同一份守護與慈悲。回到信仰最初的核心—團結、守護、與不分彼此的保佑。

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／三立新聞網）

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／蔡奇璋提供）

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／翻攝自《白沙屯媽祖網路電視台》）

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／翻攝自《白沙屯媽祖網路電視台》）

白沙屯媽祖進香第一次3女神同轎！金牌攝影師蔡奇璋拍到哭，46萬香燈腳喊讚。（圖／翻攝自《白沙屯媽祖網路電視台》）

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