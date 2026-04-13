白沙屯媽祖進香見「餐盒一口沒吃」丟路邊 信眾嘆：今年素質堪慮

白沙屯拱天宮媽祖4月12日起駕。（圖／翻攝臉書／ 白沙屯拱天宮）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動近日展開，大批香燈腳隨行徒步，沿途亦有許多民眾與團體提供免費餐食與補給，展現民間信仰的熱情與互助精神。然而，進香過程中卻傳出食物遭棄的情況，引發外界關注。

有信眾在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文指出，在進香途中發現路邊出現被丟棄的餐盒，打開後發現裡頭的麵包與蛋糕均未食用，狀態完整，讓他直言感到相當痛心。他在貼文中呼籲參與者應量力取用，「吃不下就不要拿，只拿自己需要的就好」，避免浪費善心人士提供的福食。

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該名信眾也提到，相較於過去，現今進香沿線提供的食物數量明顯增加，取得方式也更為便利，正因如此，更應珍惜資源，「需要的人很多 不要糟蹋了大家對媽祖的愛。」

相關貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人對於浪費行為表達不滿。有留言指出，「我身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆，不然就是咬一口就放在旁邊，我明年直接拒絕往來戶！不讓她跟」、「拿了就要吃完，那是發放福食者的愛心，別糟蹋了」、「真的有夠浪費，這樣的餐盒也丟掉會被雷公打」、「應該是打開後，沒有喜歡吃的，就丟了」。

此外，也有聲音開始檢討進香文化的變化，有人直言，隨著參與人數逐年增加，部分香燈腳的行為表現卻未同步提升，「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來」、「人多素質就差」、「不懂惜福為何要過跟著媽祖走」、「今年的素質堪慮」。

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