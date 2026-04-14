白沙屯媽祖進香起駕 上班族「香燈腳」5大注意事項

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〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年白沙屯媽祖繞境進香12日起駕，為「3月瘋媽祖」揭開序曲，復健科醫師提醒，平時缺乏運動或久坐上班族「香燈腳」突然長時間走路，更容易出現肌肉僵硬與疲勞，若出現持續性關節疼痛、明顯腫脹或無法負重，應立即停止行程並尋求醫療協助，早期處理可避免小傷變大傷，影響後續生活品質。

嘉市祐禾復健科診所院長羅嘉元醫師指出，長時間行走若未妥善準備，容易引發肌肉拉傷、關節疼痛甚至運動傷害，建議「香燈腳」掌握以下幾項關鍵原則，才能「走得遠，也走得健康」。

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1.適當休息與伸展、避免肌肉僵硬及拉傷：長時間步行會使下肢肌群(如小腿腓腸肌、大腿股四頭肌)持續緊繃，若未適時伸展，容易造成肌肉疲勞甚至拉傷。建議每行走1至2小時，需安排10分鐘休息，並進行簡單的伸展動作，例如小腿後側拉筋、髖關節伸展，有助促進血液循環、降低乳酸堆積，減少隔天痠痛情形。

2.定時補充水分與電解質、避免熱傷害與抽筋。繞境期間多在戶外進行，台灣氣候悶熱潮濕，若水分補充不足，可能導致脫水、中暑甚至熱衰竭。除了飲用白開水外，也可適量補充含電解質飲品，以維持體內離子平衡，預防抽筋發生。特別是大量流汗者，更應提高警覺。

3.必要時配戴護具、減少關節負擔。對於有下背痛、膝關節炎、足底筋膜炎或踝關節不穩的「香燈腳」，建議可依個人狀況配戴護腰、護膝、護踝或足弓支撐鞋墊，以分散壓力、增加穩定度，降低舊傷復發風險。護具應適度使用，若過度依賴反而會導致肌肉萎縮影響肌肉正常功能。

4.選擇合適鞋襪、降低水泡與摩擦傷害。鞋子建議選擇已穿過且合腳的運動鞋，避免穿新鞋上路；襪子則以排汗、減少摩擦為主，必要時可準備多雙襪子更換，減少水泡與皮膚破損的發生。

5.留意身體警訊、疼痛不忍耐。不少人抱持「忍一下就過了，以後自己會好」的心態，但若出現持續性關節疼痛、明顯腫脹或無法負重，應立即停止行程並尋求醫療協助。早期處理可避免小傷變大傷，影響後續生活品質。

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