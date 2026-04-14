白沙屯媽祖進香首日急診爆滿 醫曝「染Ａ流還想去」恐掀傳染潮

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白沙屯媽祖進香活動於12日深夜展開，吸引超過46萬名香燈腳隨行參與，卻在首日即傳出多起香燈腳身體不適送醫的情況。台中大甲李綜合醫院急診室第一天就收到至少有12位香燈腳被送到醫院，大部分都是熬夜整夜沒睡體力不支，或是天氣太熱水分補充不足，導致頭暈、抽筋，甚至還有人罹患A流也要去。

白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜起駕，首日就有多人送急診。（圖／白沙屯拱天宮提供）

根據《ETtoday新聞雲》報導，台中大甲李綜合醫院急診室主任張宏文表示，進香啟程首日就收治至少12位香燈腳患者，其中一名30多歲男子更因檢驗出A型流感而被安排住院治療。 張宏文指出，這名男子原本計畫在白沙屯媽祖起駕當天跟隨隊伍一起南下，但因身體無力、發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀前往就診，檢驗結果意外確診A型流感。

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由於病情嚴重，醫院決定為其安排住院治療。張宏文強調，幸好該男子及時就醫未跟隨進香隊伍，否則在人潮密集的環境中，極有可能將病毒傳染給更多信眾。 A型流感具有高度傳染力，主要透過飛沫傳染，潛伏期約1至4天。張宏文提醒，症狀包括咳嗽、高燒、頭痛、肌肉痠痛等。

由於媽祖進香隊伍從中部一路徒步走至南部，若有感染者在未採取防護措施的情況下參與，恐怕會引起大規模流行。他建議信眾在人潮擁擠時應配戴口罩，並勤洗手做好防疫。

除感染A流的案例外，大多數被送往急診的患者是因為體力透支。張宏文表示，患者年紀從20多歲至50多歲都有，大部分平時缺乏運動習慣，為了表現對媽祖的虔誠，硬是熬夜整夜未眠，等待鑾轎起駕後便跟著徒步南下。睡眠不足導致體力不支，部分患者甚至出現頭暈昏厥或腳部抽筋無法行走的情況。 高溫環境加劇患者的身體負擔。白天體感溫度高達30度以上，許多香燈腳因水分補充不足而身體發熱，被送往急診室。

醫師提醒，參與進香的信眾必須記得多喝水，感到疲累時應立即休息，千萬不要勉強自己繼續行走。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

張宏文根據往年經驗指出，高溫進香活動中，水分補充不足可能引發多種嚴重後果。輕則導致中暑，嚴重者甚至會罹患橫紋肌溶解症。更危險的是，水分補充不足會造成血液濃稠，進而引發心肌梗塞。

張宏文對所有參與進香的信眾提出明確建議，強調必須記得多喝水，感到疲累時應立即休息，千萬不要勉強自己繼續行走。他以「要先照顧好自己身體，媽祖才會保佑」作為提醒，呼籲香燈腳應在確保自身健康安全的前提下，才能真正虔誠地參與這項宗教活動。

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