白沙屯媽祖進香驚見「完整餐盒被丟路邊」 信眾心痛：一年不如一年

今年香燈腳報名人數突破46萬人，人數創新高的同時，卻也導致亂象頻傳。取自臉書白沙屯拱天宮



苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜的徒步進香行程，今年報名同行的信徒人數突破46萬人，創下歷史新高。不過隨著香燈腳人數增加，進香路上也出現不少亂象，有網友發現善心人士免費發放的「福食」，竟被人遺棄在路邊，餐盒內的食物完好無損，大嘆「不需要真的不要拿」。

白沙屯拱天宮媽祖日前啟程徒步往北港進香，今年吸引46萬香燈腳報名參加，沿途照慣例有許多善心人士準備食物、飲料給香燈腳免費領取，然而卻有信眾在社群PO文表示，在路邊發現一個完整的餐盒，裡面的麵包、蛋糕都完好無缺，一口都沒咬過，忍不住直呼「真的奉勸大家，吃不下不要拿，只拿自己需要的就好。」

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PO文的信徒表示，現在的福食相較於以往多非常多，也非常方便，希望大家不要糟蹋了大家對媽祖的愛，這些都是發心的福食，拿了又丟掉真的不會比較好，還有損自己福報，「這些都是大家發心的福食，拜託大家請惜福。」

其他網友也紛紛留言表示「大家有心參加，就要做好公德心，千萬不可浪費食物，天看著」、「人數一年比一年高，水準卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來」、「應該是打開後，沒有喜歡吃的，就丟了」、「身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆，不然就是咬一口就放在旁邊，我明年直接拒絕往來戶！不讓她跟」。

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