白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。
原PO在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」臉書社團發文，「今天中午發現了很沉痛的事情，在路邊發現了這樣一個完好無缺的餐盒，真的奉勸大家，吃不下、不需要就不要拿，只拿自己需要的就好。拿了丟掉真的不會比較好，有損自己福報，需要的人很多，不要糟蹋了大家對媽祖的愛。」
原PO指出，與早期相比，如今沿途的福食數量已非常充足，發放方式也相當便利。她呼籲香燈腳們不要糟蹋大家對媽祖的愛心，強調「這些都是發心的福食，拜託大家請惜福」。不少信眾也紛紛留言感嘆：「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來！」、「希望是忘記拿走的，但還是呼籲～拿剛好就好，拿了就要吃完，那是發放福食者的愛心，別糟蹋了」、「浪費欸！帶回去吃或是等餓了晚點吃都行啊」、「真的有夠浪費、這樣的餐盒也丟掉會被雷公打」、「最近參與的2次進香都是只拿我需要的（水居多，食物還好）」、「應該是打開後，沒有喜歡吃的，就丟了」。
另有網友分享親身經歷，「身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆，不然就是咬一口就放在旁邊」，表示已決定明年拒絕與這類信眾同行。
白沙屯媽祖今年的進香規模創下新紀錄，46萬香燈腳的報名人數遠超往年。根據行程安排，隊伍預計在16日中午抵達北港北辰派出所，17日進行進火（刈火）儀式，最後於20日回鑾。沿途有許多善心人士依循傳統，免費發放食物、飲料等福食供香燈腳領取，但這項美意卻因部分信眾的浪費行為掀起熱議。
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