白沙屯媽祖進香「移動急診室」就位 北醫、童綜合醫院出人 福斯提供電動休旅車

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建立白沙屯媽祖繞境活動的醫療支援，台灣福斯商旅、衛福部與北醫、童綜合醫院聯手，宣布「行動醫療照護系統」計畫正式啟動。。（圖片來源／台灣福斯商旅）

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香繞境將於 4 月 12 日起駕，今年預計逾 40 萬人參與的繞境活動，考驗著即時的醫療量能，進而催生出全台首創的數位醫療計畫。

白沙屯媽祖即將在12日深夜起駕，展開8天7夜的徒步行程，今年報名進香人數已突破45萬人。在衛福部支持下，北醫大和童綜合醫院整合產業資源，建置「電動行動指揮車」支援緊急醫療。

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這個等同於「移動急診室」系統，由2家醫院出人力，那車子來自福斯商旅支援，台灣福斯商旅8日正式宣布加入由衛生福利部補助、臺北醫學大學發起與童綜合醫院共同執行的「行動醫療照護系統」合作計畫，正式發表以純電 ID. Buzz 打造的「電動行動指揮車」支援緊急醫療。

置「智慧行動醫療隨扈系統」，利用白沙屯拱天宮的 App 定位基礎、廣達電腦的雲端電子傷票平台、威剛科技的電動三輪車及車輛管理系統，與台灣福斯商旅的大型六/七人電旅 ID. Buzz 擔任聯網調度的核心角色，將專業醫療量能轉化為可移動的綠色零碳救護網絡。

現場首度公開內建整合平台的 ID. Buzz 行動指揮車，能無縫跟隨進香隊伍移動，即時接收病患求救定位並迅速執行派遣調度。台灣福斯商旅總裁巫詩棻（Julia Wu）表示「福斯商旅在緊急救護與行動福祉領域已深耕近 20 年，始終是使用單位最安心的後盾。今年我們非常榮幸能集結各界頂尖夥伴，讓全台唯一的純電正七人座電旅 ID. Buzz 憑藉其充裕的空間與節能優勢，化身為進香途中的行動指揮中心。」

衛福部表示，這套系統由七人座純電動車擔任「行動指揮車」，而電動三輪車可靈活穿梭人群，迅速抵達現場進行初步處置，並透過遠距照護系統、電子護身符，立即遠端傳遞跟交班病情，同時整合「海地星空」低軌衛星與通訊技術，即使在複雜或訊號不穩環境中，仍可維持穩定資訊傳輸。

(原始連結)





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