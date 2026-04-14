白沙屯媽祖進香！餐盒「沒吃半口」被扔路邊 信眾嘆：一年不如一年

白沙屯媽祖進香的香燈腳疑似有浪費食物的情形。圖／翻攝自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書社團、蔡淘貴跑廟會

苗栗白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，展開8天7夜的徒步進香之旅，今年報名人數達到46萬人。一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中發布貼文，表示進香過程中在路邊發現一個完好無缺的餐盒，因此奉勸「吃不下不要拿」。貼文曝光後，引發網友熱議。

香燈腳吃不下還拿！餐盒「沒吃過」扔路邊

13日一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中發布貼文，表示在進香過程發現一件沉痛的事，在路邊發現一個完好無缺的餐盒，「真的奉勸大家，吃不下，不要拿；不需要，不要拿」，只拿自己需要的分量就好，拿了丟掉不會比較好，「有損自己福報」。

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原PO接著說，需要的人很多，「不要糟蹋了大家對媽祖的愛」，比起早期，現在福食比較多，「而且非常方便」。貼文曝光後，引發網友熱議，不少信眾認為香燈腳人數攀升，但是素質也越來越差，「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低」、「進香人數年年攀升，但香燈腳的素質越來越差」、「不可以浪費，要愛惜食物」。

廟會網紅曝亂象：吃幾口就丟掉

此外，廟會網紅「蔡淘貴跑廟會」也在臉書發布一支影片，表示工作人員還要扛著垃圾桶出門，呼籲香燈腳吃不完、喝不下就不要拿，而他也說現場看到有人把只喝幾口的飲料拿去倒掉，「喝幾口、吃幾口就丟掉的垃圾一大堆」。對此，網友看到這段影片後，紛紛留言表示，「難怪被說不是去進香，是一些人去浪費食物」、「不要浪費食物，因為準備的人很辛苦的」。



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