白沙屯媽祖進香「香燈腳搭火車集體失態」 女乘客怒轟：媽祖不會保佑你們

白沙屯拱天宮媽祖展開8天7夜進香行程，吸引大票香客紛紛前往朝聖，也引發一些亂象。（翻攝自Threads）

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，吸引大票香客紛紛前往朝聖，也引發一些亂象。就有一名網友搭火車到站時，在乘客還沒下車，就有一群香燈腳爆衝擠到車上，讓原PO痛批「媽祖不會保佑你們的」。

一名女網友在Threads貼出影片，只見火車到站門一開，就有大票頭戴進香帽、臂章的中年婦人和大叔，未先讓乘客下車，就立刻擠上門、搶著上車，讓原PO最終不得不硬擠「逃出」車廂，讓她氣得直喊，「不讓人先下車 就硬要擠上車到底是三小，媽祖不會保佑你們的」。

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文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「其實很多拜拜很勤勞的老人，都是做了很多壞事，拜拜求安心而已」「幾年前還沒感覺這麼亂，人一多就開始什麼狀況都有」「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態，整天倚老賣老」「藉著神明當藉口，實際就是一群亂源的老人，一堆違法行為都說是合法」。

不少網友也感嘆表示，「什麼是修行，這個就是修行，要從日常生活開始因為擔心自己搭不上車，卻不管不顧下車的人，說有在修，只是欺騙自己而已」、「認真覺得繞境活動真的要取消，沿路一堆垃圾又影響交通又擾民」。

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