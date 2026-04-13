白沙屯媽祖進香！驚見「完整餐盒被丟路邊」信眾心痛：素質一年比一年低

生活中心／黃韻璇報導

白沙屯媽祖進香起駕，46萬人擠爆。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YT）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於13日凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創歷史新高。但隨著香燈腳人數增加，也讓進香路上出現許多亂象，就有網友在路邊發現一個完好無缺的餐盒，大嘆「不需要真的不要拿」。

白沙屯拱天宮媽祖一年一度，徒步前往北港進香，規模更勝以往，12日深夜正式起駕，吸引46萬香燈腳報名參加，眾人都希望能夠藉著參與，得到媽祖庇佑保平安。子時起駕後預計在16日中午抵達北港北辰派出所，並於17日進行進火（刈火）儀式，最後在20日回鑾。

廣告 廣告

照慣例每年沿途都會有許多善心人士準備食物、飲料等，讓香燈腳若是需要可以免費領取，然而有信眾13日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」PO文表示，在路邊發現了一個「完好無缺的餐盒」，可以看到餐盒內的麵包、糕點一口都沒動過，就這樣被丟棄在路邊，相當浪費。

今年香燈腳報名人數突破46萬人，人數創新高也導致亂象頻傳。（圖／翻攝自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

原PO也勸香燈腳們，「真的奉勸大家吃不下不要拿不要拿，不需要不要拿，只拿自己需要的就好，拿了丟掉真的不會比較好，有損自己福報，需要的人很多，不要糟蹋了大家對媽祖的愛，比起早期現在福食真的比以往多非常多，而且非常方便」，強調「這些都是大家發心的福食，拜託大家請惜福」。

其他網友也紛紛留言表示，「其實現代人哪需要這些！一個心態不拿白不拿不然我來這幹嘛」、「大家真的要惜福」、「大家有心參加，就要做好公德心，千萬不可浪費食物，天看著」、「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來」、「拿了又不吃太不應該了？拜託大家要惜福」、「我身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆，不然就是咬一口就放在旁邊，我明年直接拒絕往來戶」。

更多三立新聞網報導

網紅寺廟參拜穿內衣！香爐前露半球拍照 1行為網氣炸：神看到你都搖頭

李貞秀遭開除黨籍！他「1句話神翻譯」曝民眾黨狠招 萬人笑：被仙人跳

新北變天？蘇巧慧民調只輸1％ 黃暐瀚曝「2變數」：對李四川不是好消息

英國男轟中國食物「像屎」！小粉紅氣炸出征 台灣網友笑：這局挺中國

