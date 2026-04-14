白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質

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白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。

白沙屯拱天宮媽祖進香活動啟程，周邊亂象 頻傳 。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮 臉書）

網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發布抱怨文，並列出4點提醒，1、過馬路看紅綠燈，2、有坐火車的，請讓學生先上車，3、不要亂丟垃圾，做好垃圾分類，4、拿結緣品要有禮貌。原PO表示，「麻煩各位香燈腳有點素質，大家是出門進香的，不是單純出門旅遊。」

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原PO提到，拿結緣品時記得說謝謝，「又不是蝗蟲，為什麼拿人家東西不用有禮貌說謝謝？更不要用搶的吧！路上不缺結緣品，當個優質的香燈腳吧～你的起心動念，媽祖都在看！」

網友發布抱怨文。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

文章發布後，吸引許多人留言表示認同，「不要讓一些人把白沙媽被人家名聲弄臭」、「過馬路真的很扯，沒在跟你看號誌的，想走就走…每年都一樣，不曾進步！」、「火車讓給通勤學生真的很重要」、「真的要提高自身的素質，吃多少拿多少」。

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