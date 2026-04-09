白沙屯媽祖進香4/12起駕 疾管署籲防蚊、注意飲食衛生

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疾管署今天(9日)表示，時序即將入夏，隨氣溫升高，也將進入病媒蚊活躍的季節，適逢白沙屯拱天宮徒步進香行程即將開始，民眾有機會長時間於戶外參與人潮密集活動，疾管署呼籲民眾應留意自身健康狀況、注意飲食衛生，穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直接曝曬。若出現發燒、咳嗽等不適症狀，應盡早戴口罩就醫並休息。

根據疾管署監測資料顯示，今年截至4月7日累計33例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入，占69.7%，病例數低於2024年及2025年同期。

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疾管署指出，全球登革熱疫情持續，自今年截至3月已報告超過50萬例登革熱病例及100多例登革熱死亡病例，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等國今年病例數高於去年同期。

在腹瀉部分，疾管署表示，國內上週腹瀉門急診就診共11萬7,938 人次，較前一週14萬643人次下降；另外，全國近4週共接獲107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計46 起，以檢出諾羅病毒38件為多，占82.6%。

疾管署提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要的措施之一，民眾應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)等有效成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另外，在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，以減少感染腸胃道傳染病機會。