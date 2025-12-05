白沙屯媽祖遶境抵前鎮漁港 祈福首站由高雄區漁會出發

白沙屯媽祖祈福遶境高雄首站由高雄區漁會出發。 圖：高雄區漁會/提供

[Newtalk新聞] 白沙屯媽祖祈福遶境今(5)日南下抵達高雄前鎮漁港，吸引大批信眾與漁民熱情迎接。值得一提的是，這次祈福活動的首站特別選擇由高雄區漁會出發，象徵媽祖將祝福獻給全體辛勤的漁工族群，為今年遠洋與近海漁業作業揭開平安序幕。

在媽祖鑾轎起駕後不久，粉紅超跑即由高雄區漁會啟程，並在沿途眾人簇擁下抵達前鎮漁港。最受矚目的是，鑾轎於行進過程中再度繞入高雄區漁會的「前鎮漁港船員會館」，現場一度擠滿信眾、漁民與外籍船員，氣氛莊嚴又感動。船員會館前，台籍與外籍移工共同合掌祈福，不少外籍移工在同事與志工陪同下跟著參拜，呈現台灣漁港多元文化並存、信仰無國界的動人景象。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，媽祖選擇從漁會出發，對漁民來說意義重大。「這裡是漁民的家，媽祖第一站就來到高雄區漁會，是給所有台籍與外籍漁工最直接的鼓勵與祝福。大家全年在海上辛苦工作，有媽祖保佑，大家會更安心。」楊孟凡也提到看到外籍移工主動祈福時，內心十分感動「信仰能跨越國籍與語言，媽祖的慈悲也同樣照顧所有在高雄討海的兄弟。」

漁業署則表示樂見溫暖場景，並強調近年持續推動漁工人權保障政策，包含改善工作環境、強化安全訓練與落實勞動權益等措施。漁業署指出，台籍與外籍漁工都是台灣漁業不可或缺的夥伴，政府會持續努力打造更安全、尊嚴與友善的漁業環境。

白沙屯媽祖在船員會館短暫停駐後繼續祈福行程，但留下的祝福與感動，讓許多漁民深覺被看見與支持。信眾紛紛表示「媽祖最懂漁港人的辛苦，第一站來到漁會，真的是天上聖母對漁民最大的疼惜。」

