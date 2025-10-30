白沙屯媽祖顯靈出籤 百變天后翻轉人生重啟人生
【記者張嘉誠／綜合報導】
人生的因緣際遇很巧妙，靈聲天團主唱玟靈在成為簽約歌手前，曾和友人路過白沙屯媽祖廟，順道入廟上香求平安，拜完本想趕赴下一站，友人一時興起想上樓接拜其他神明再離開，奇蹟的是玟靈手指插香時不慎被香燙傷起了水泡，即刻協助其冰敷並在大殿休息。多了這兩小時的等待，大家覺得似乎是媽祖娘娘顯靈讓大家留下，於是友人建議乾脆求個籤，玟靈因正值唱片公司洽談簽約正猶豫不決，故請示媽祖娘娘未來是否順利，籤詩一出眾人眼睛一亮，媽祖娘娘開示玟靈才華洋溢，只要不半途而廢繼續精進，會有大好前景，唯需謹慎勿前往人跡罕至之地。
多年來媽祖娘娘金玉良言不時惕勵玟靈，近期再次推出第六張新專輯《陪你作夢》，且發行三週曾衝到五大唱片排行榜前10名，專輯最大亮點十首歌包含六首「男女對唱金曲」，收納多首知名音樂製作人「周韋杰、陳偉強」老師的作品，多樣化的曲風，玟靈用與以往不同的唱腔來詮釋，主打歌《陪你作夢》更是榮登三立八點檔「百味人生」片頭曲，並特邀資深實力派歌手王中平共同演唱。
王中平渾厚嗓音，與玟靈甜美溫暖的歌聲能夠雙強聯手、相互加分之外，玟靈也透露前輩王中平對歌曲獨到的詮釋及音質的特殊性，唱起來真的感覺夢要實現了，她還強調：「就連拍攝ＭＶ的現場，中平哥都會隨著情境氛圍，帶領我走入歌曲意境，給我很多的靈感，是這首歌的靈魂人物」。
這次專輯除了《陪你作夢》之外，另外兩首主打曲《愛情來了》、《愛的理想家》，則是首度與偶像歌手，也是金曲歌王北原山貓的公子「吳亦偉」合作，歌曲中有表達愛情萌芽時，雀躍又羞澀的心情，也有傳遞共築溫暖小家的心境。而玟靈與吳亦偉同為樂團主唱，透過吳亦偉獨特風格、多樣化的唱腔，兩人聲音將氛圍營造的更有層次及高亢，帶領樂迷進入甜甜的愛情火花中。
除了甜蜜的愛情，另一首歌曲《最愛的》則是觸動人心的親情寫照，由金曲歌王歌后御用製作人「陳偉強」老師，推薦有口碑的「郭耀升」暖心與玟靈對唱，歌詞訴說著父親對女兒的千般疼惜寵愛，也是女兒永遠的靠山，女兒則對父親懷抱深深感謝與依賴，在琴聲溫柔流瀉與兩人感性歌聲的交織下，曲中深刻的孺慕之情，不論身為父母或子女都能因沉浸在此悠揚曲風下，加深對親人更進一步的感恩。玟靈也私下透露，這首歌錄完音重新聽帶子的時候，她自己都忍不住想起家裡的長輩而掉下眼淚。
提到「孝」，專輯中還特別收錄《椅》，是玟靈與詞曲創作者林家榮合力詮釋的作品，令人讚嘆的是，林家榮在夢境中出現地藏王菩薩，醒來後便靈感爆發完成了這首歌。情感濃烈的旋律，搭配意境深遠的歌詞與口白，令人感動鼻酸的同時，也希望可以發人省思，提醒大家「及時行孝」。
此次出輯金曲連發，從愛情、親情以及友情的角度出發，玟靈《陪你作夢》新專輯一再創新，豐富多元的音樂內涵，能觸發樂迷粉絲們從音樂中獲得更多力量，開啟人生新篇章。
