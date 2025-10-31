白沙屯媽祖駐駕新北！「粉紅超跑」路線曝光巡3區
新北市土城北辰宮舉辦建宮48周年慶，特別恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，自今（31）日起連續3天遶境土城區、中和區及板橋區。新北市副市長劉和然、前行政院長蘇貞昌及多位新北市民代上午到北辰宮迎接聖駕，現場信眾雲集。祈福儀式後劉和然等人燃放起馬炮，拱天宮三媽起駕展開3天巡行，沿途接受廣大信眾參拜。
劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多。此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。
白沙屯媽祖今自北辰宮起駕後，將巡行土城五雲宮、三元宮、震安宮、五穀先帝廟、土城農會等地後，晚間返回北辰宮駐駕。明日上午起駕遶行中和北海宮、鎮南宮等地後，前往板橋由板橋慈惠宮接駕，下午繼續巡行亞東醫院、新北市消防局、後埔福德宮、板橋妙雲宮 、板橋接雲寺等地，晚間駐駕板橋慈惠宮。
新北市長侯友宜將參與第三天的主日遶境，白沙屯媽祖聖駕將出巡北門福德宮、港尾福德宮、鎮發宮、北天宮、板橋慈后宮、代天宮、接源堂、新北市政府、六房媽新北分會，隨後起駕返回拱天宮。
據了解，白沙屯媽祖的特色是轎頂覆蓋粉紅色帆布，路線不固定、行進速度快，故有「粉紅超跑」之稱，對於這次白沙屯媽祖在新北遶境竟有規畫路線，不少民眾頗感好奇。
對此，新北市民政局說明，這次遶境行進路線仍維持傳統，依三媽指示前進，但因事先已將停駕點秉明媽祖，故會在預定的駐駕點停駕。考量新北市都會道路車流量大，基於公共安全及交通秩序，市府也已規畫必要的交通管制措施。
今日上午白沙屯媽祖聖駕基本上依規畫路線行進，但在途經幼兒園時，幼童們在校園裡高喊「媽祖，我愛祢」，三媽隨即改變路線，進入幼兒園，令小朋友們興奮不已。
民政局表示，媽祖信仰是台灣最具代表性的民間信仰之一，呼籲民眾參與活動時注意秩序與安全，讓宗教慶典圓滿順利，共享信仰帶來的平安與祝福。
