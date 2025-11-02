白沙屯媽祖駕臨新北警局 警祈福護佑治安與交通平安

白沙屯拱天宮媽祖管委會致贈紀念品予局長方仰寧。（圖／東森新聞）





「慈惠宮、拱天宮百年會香祈福踩街」活動11月1日下午2時許熱鬧起駕，由板橋慈惠宮於華德公園接駕，隊伍沿途巡行板橋區公所、新北市政府警察局、妙雲宮、接雲寺及重慶路一帶，預計傍晚返回慈惠宮駐駕。沿線香客與信徒虔誠隨行，場面莊嚴熱鬧。

有「粉紅超跑」美譽的苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖，於下午約5時33分停駕新北市政府警察局。大批信眾齊聲高喊「進喔！」，氣氛熱烈。媽祖神轎短暫停駕警局，由局長方仰寧率領同仁恭敬參拜，祈求新北治安平穩、交通順暢、民眾安居樂業。

局長方仰寧表示，白沙屯媽祖神轎蒞臨警局，接受信奉媽祖警察同仁的虔誠敬拜，是很難得的善緣，對新北市政府警察局之後在維護新北市治安與交通秩序安全的工作崗位上，更當更有力的守護市民安全，三天活動期間轄區分局均能加強勤務部署與交通疏導，以確保神轎隊伍與隨香信眾行進間的平安順利，期盼在媽祖的庇佑下，新北市持續成為平安祥和的幸福城市。

新北市政府警察局亦同步協同土城北辰宮及板橋慈惠宮廣為宣導白沙屯媽祖贊境行程及交通疏導管制措施，以提醒民眾留意管制路段交通壅塞狀況並配合現場警察指揮，共同維護行程安全及確保交通服務的品質，另外也協調主辦單位設置香燈腳休息區及臨時流動廁所，以方便參加活動的民眾能解決方便與休息的問題。

10月31日及11月1日分別有1名隨香信徒出現身體不適及暈眩情形，警方立即上前關心並協助處理，隨即聯繫救護人員送醫，所幸均無大礙，新北警局提醒，參加白沙屯媽祖遶境的民眾務必注意身體狀況，隨時補充水分與適當休息。新北警局也將持續強化現場安全維護與交通疏導，確保遶境活動平安順利。