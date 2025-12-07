白沙屯媽祖高雄最終站！ 四位「天后」起駕岡山遶境賜福

白沙屯媽祖開朗親切。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲／高雄報導〕苗栗拱天宮白沙屯媽祖來到高雄第3天，岡山壽天宮建廟313年以來白沙屯媽祖首次入廟，昨晚與岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮媽祖組成「四媽會」齊聚，相信四位「天后」姐妹情深，難得聚在一起姊妹們一定聊得很開心，經過一晚的休息，上午7時30分吉時一到，四位媽祖再度起駕岡山市區遶境賜福。

今天也是白沙屯媽祖來到高雄的最後一天，上午的遶境賜福結束後，白沙屯媽祖預定中午12點至下午3點回到岡山壽天宮前廣場提供信眾「鑽轎底」，但由於沿途信眾實在太多，讓原定的中午12點在岡山壽天「鑽轎底」，延遲到快13點30分白沙屯媽祖才抵達，上萬信眾站在熾熱的太陽下等待「粉紅超跑」，大批信眾跟隨媽祖不喊累，現場善男信女沿途雙手合十，隊伍井然有序。

當白沙屯媽祖抵達後，萬人湧入廟前排隊「鑽轎底」，一度造成現場推擠混亂，但經過義消、志工、廟方人員一番廣播、整頓後，民眾開始陸續有秩序的「鑽轎底」，雖然比原定的時間晚了晚一個多小時，但來自北中南各地的香客特地前來參拜熱情不減，3天的祈福繞境從前鎮到小港再到岡山，盼望在行腳之間為地方祈福，願高雄風調雨順、百業興旺、社會和諧、平安喜樂。

七爺、八爺進入岡山壽天宮，是媽祖娘娘的開路先鋒。(記者李惠洲攝)

史上唯一的螺絲媽祖也現身岡山壽天宮。(記者李惠洲攝)

原定的12點抵達岡山壽天宮的白沙屯媽祖，在下午13：30左右抵達。(記者李惠洲攝)

「粉紅超跑」白沙屯媽祖在轎班人員的抬轎下，進入回鑾岡山壽天宮。(記者李惠洲攝)

「粉紅超跑」白沙屯媽祖被抬上「鑽轎底」的檯子上。(記者李惠洲攝)

「粉紅超跑」白沙屯媽祖在轎班人員的抬轎下，進入回鑾岡山壽天宮。(記者李惠洲攝)

白沙屯媽祖被抬上「鑽轎底」的檯子上民眾搶著拍照。(記者李惠洲攝)

