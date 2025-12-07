白沙屯媽祖高雄遶境 18禁忌「月經、守喪者」不得觸摸神明

12月5日至7日，白沙屯拱天宮媽祖應邀南下高雄，展開為期三天的贊境活動，吸引了眾多信眾參與。此次活動不僅是宗教信仰的展現，更是地方文化的盛會，讓高雄市民感受到媽祖的庇佑與祝福。

▲ 2025年白沙屯媽祖繞境北港朝天宮。（圖／楊登嵙 教授）

活動首日，白沙屯媽祖與紅毛港朝天宮媽祖共同參與「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」。一大早，白沙屯媽祖抵達高雄區漁會大樓，進行贈送順風旗的儀式。這面特製的順風旗象徵著祈求媽祖保佑漁船出海順利、滿載而歸，為漁民帶來平安與豐收。

接下來的兩天，白沙屯媽祖與高雄三山媽祖會共同迎接岡山壽天宮創建313週年盛典，進行聯合賜福遶境。這場盛大的活動不僅展現了地方信仰的力量，也促進了各地信眾的交流與互動。12月7日活動的最後一天，壽天宮廟埕廣場特別提供稜轎腳，讓信眾能夠親身感受媽祖的庇佑。

在這次遶境活動中，信眾需遵循18項進香禁忌，以示對媽祖的尊敬。這些禁忌包括：第一次參加進香者需穿全套新衣，象徵潔淨與全新的開始；女性月經期間不得觸摸神明、香爐、神轎等法器；守喪者未滿一年或家有喪事者亦不得觸摸神明等。此外，參加者需保持身心潔淨，不得進出喪家或月內房，並在出發前進行淨身儀式。

其他禁忌還包括：持進香旗或佩戴平安符者不得進入浴室或廁所；身穿號褂者不得進洗手間；持旗時不可倒置；從起駕宴開始需茹素，直到祝壽大典結束後方可開葷；懷孕者不能躦轎；躦轎底時需注意姿勢，不可起身或觸碰鑾轎，並需將背包放在胸前。

此外，進出廟門時需注意不踩門檻，並遵循「左進右出」的規則，象徵平安吉祥。參與遶境期間，信眾需保持言行端正，不得口出穢言，並需常掛「請、謝謝、對不起」於嘴邊。貼身衣物不得外露，隨香期間禁酒、禁賭、禁色。結束遶境或提前回家時，需向媽祖參拜報備，祈求平安。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

