白沙屯媽祖高雄遶境2025：時間、路線、交通管制、線上直播、媽祖平安券使用說明一次看

白沙屯媽祖遶境日期何時，你知道嗎？11月初，白沙屯媽祖鑾轎以「粉紅炫風」之姿席捲新北市；12月5日起，白沙屯媽祖鑾轎將再整裝南巡三天，前往高雄岡山壽天宮進行贊境，是高雄宗教界的一大盛事。究竟2025白沙屯媽祖遶境高雄行程為何？怎麼參加？線上直播哪裡看？路線管制有哪些要注意的？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！

白沙屯媽祖是台灣民間重要信仰，每逢遶境、贊境祈福，總會吸引大批信徒參與。（資料照／Photo by Alberto Buzzola/LightRocket via Getty Images）

白沙屯媽祖遶境為什麼要去高雄贊境？

贊境是指受邀參與其他宮廟進行的遶境活動，並提供陣頭、人力或財力等支援，讓活動更盛大。以這次的情形來說，就是白沙屯媽祖受高雄岡山壽天宮邀請，前往參加遶境活動，將會和高雄在地的岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，一同舉辦「高雄三山媽祖會 白沙屯媽祖贊境 賜福遶境活動」，除了是跨地域的信仰交流，更是南台灣宗教界歷史性的一刻。

而白沙屯媽祖之所以前往高雄岡山壽天宮贊境，岡山壽天宮主委戴清福表示，是因今年適逢岡山壽天宮創建313周年，才動念邀請高雄鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，促成三山媽祖齊會岡山，舉行祈安賜福遶境活動。

白沙屯媽祖高雄贊境時間為何？路線怎麼走？

高雄市政府民政局指出，白沙屯媽祖此次南下高雄贊境時間，落在12月5日（五）至12月7日（日），詳細的路線請見下方附圖。

【12月5日】前鎮：白沙屯媽祖＋紅毛港朝天宮媽祖

上午9時30分抵達高雄區漁會大樓集結，上午10時起駕出發，沿途經過華偉漁業集團、富明集團、佛公天后宮，中午停駕草衙朝陽寺午餐休息一小時，接著再經過草衙五千宮、慈正宮、明正堂、南海清宮、三天宮、碧天府、金龍太子宮、紅毛港城隍廟，為前鎮地區巡安賜福，最後在晚上6時30分夜駐駕於紅毛港朝天宮。

12月5日雙媽巡安賜福遶境路線圖。（圖片來源／白沙屯拱天宮臉書粉專）

【12月6日】岡山：白沙屯媽祖＋高雄三山媽祖（岡山壽天宮、旗山天后宮、五甲龍成宮）

上午8時30分從壽天宮公園路整隊出發，沿途經過岡山講堂、主委住宅、慈惠堂，中午進入岡山國小午餐休息，接著再經過玄德堂、龍峰宮、岡山高中，下午6時返回並夜駐駕於壽天宮。

【12月7日】岡山：白沙屯媽祖＋高雄三山媽祖（岡山壽天宮、旗山天后宮、五甲龍成宮）

上午7時30分從壽天宮公園路整隊出發，沿途經過林志誠議員服務處、雷王府、福全堂、碧紅宮、聖善堂，最終返回壽天宮。值得注意的是，中午12時至下午3時，壽天宮廟埕廣場會提供鑽轎腳。

12月6日、7日高雄三山媽祖會白沙屯媽祖贊境聯合賜福遶境路線圖。（圖片來源／岡山壽天宮）

白沙屯媽祖高雄贊境有交通管制嗎？要注意什麼？

讀者朋友可能想問，白沙屯媽祖高雄贊境活動有交通管制嗎？答案是有的哦！12月5日至12月7日均有針對不同路段進行交通管制，詳見以下三個表格及兩張圖示，籲請用路人提前改道，並配合現場人員指揮。

12月5日交通管制路線圖。（圖片來源／高雄市民政局臉書粉專）

12月6日、7日交通管制路線圖。（圖片來源／高雄市民政局臉書粉專）

白沙屯媽祖高雄贊境，大眾運輸有哪些？

由於贊境人潮眾多，呼籲大家盡量搭乘大眾運輸前往，避免塞入車陣中。高雄市政府民政局有提供公共運輸指南，有意前往參與盛會的民眾，可參考以下「高鐵轉乘捷運或台鐵」方式，或直接透過「台鐵」、「捷運」前往哦！

12月6日、7日贊境賜福遶境活動公共運輸指南。（截圖取自／高雄市民政局）

白沙屯媽祖高雄贊境，參加需要報名嗎？

根據白沙屯拱天宮資料所示，贊境友宮活動採自主參加，拱天宮不受理報名。提醒有意參加的信徒，食宿交通須要自理；若遇善心人士提供餐食，應心存感恩。行程中也務必注意禮節、珍惜食物、落實環保工作。

白沙屯媽祖高雄贊境，線上直播哪裡看？

針對12月6日和12月7日，白沙屯拱天宮、岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，四大天后首次於高雄合體贊境，岡山壽天宮臉書粉專，屆時將會提供直播。

白沙屯媽祖網路電視台YouTube，到時也會提供每日直播，供無法到場的信眾線上感受媽祖魅力哦！

白沙屯媽祖高雄贊境「媽祖平安券」是什麼？如何領取、使用？

為了迎接「四大女神」共襄盛舉的盛事，高雄市政府推出一萬份「媽祖平安券」，讓信眾能在祈福之餘，順道探索在地美食。那要怎麼拿到媽祖平安券呢？岡山壽天宮說明，12月6日可透過以下兩種方式獲得媽祖平安券：

在壽天宮廣場前販金處，購買金紙即贈送，數量有限，送完為止。 下午4時後，在廟埕廣場前開始發送，一人限索取一張，送完為止。

媽祖平安券外觀。（圖片來源／高雄市政府經濟發展局會展推動辦公室）

媽祖平安券使用規範請注意：

讀者朋友如有其他問題，可致電岡山壽天宮07-621-2424，或撥打李小姐的手機號碼0912-707-316，洽詢專員唷！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

