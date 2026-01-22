白沙屯媽祖一句話成契機 紙風車20週年推「椅子會」、陳竹昇笑嘆七世孽緣

紙風車劇團號召民眾加入「椅子會」。圖／紙風車提供

紙風車 368 兒童藝術工程將於 2026 年邁入 20 週年，今年首場演出在台中籌備期間，發生了一段充滿傳奇色彩的插曲。白沙屯媽祖鑾轎意外蒞臨現場，轎班人員傳達媽祖指示：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」隨後鑾轎在舞台前方的四張紅色塑膠椅上「落座」，看完排練後才起駕離開。這段神蹟般的鼓勵，成為紙風車發起「椅子會」的靈感起點，並獲得陳竹昇、鄭弘儀等名人熱烈響應。

媽祖駐駕看戲 一張椅子開啟藝術起點

「椅子會」的概念源於紙風車長年走遍全台 368 個鄉鎮市區的經驗。對許多孩子而言，這張椅子不僅是座位，更是第一次坐下來接觸藝術、觀看世界的起點。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，適逢 20 週年，劇團號召民眾加入「椅子會」，凡捐款新台幣 1,000 元以上即可成為會員，款項將用於觀眾席座椅維護、現場物資及偏鄉兒童接駁，讓這張「椅子」能陪伴更多孩子被好好對待。

後台玩笑成真 鄭弘儀、唐美雲自掏腰包簽書

為了回饋支持者，紙風車推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動。這本書由心理學家吳靜吉博士撰寫，出版 45 年來影響無數人，也是紙風車創辦人李永豐與眾多團員的人生指南。

這項贈書計畫的起點，竟是來自節目《新聞挖挖哇》後台的一句玩笑。李永豐向主持人鄭弘儀提起媽祖看戲與「椅子會」的構想，隨口說道：「兄弟，你認 100 本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」沒想到鄭弘儀一口答應，利用錄影空檔連午餐都沒吃，親手簽完 100 本書。

隨後，歌仔戲名伶唐美雲也在百忙中撥空前往劇團簽書，邊簽邊笑稱：「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了咱的囝仔（我們的孩子）。」

影帝陳竹昇憶過往 笑稱李永豐是「七世孽緣」

金鐘影帝陳竹昇也加入響應行列，簽名簽到手抖的他幽默表示：「李美國（李永豐）絕對是我的七世孽緣，但遇到紙風車這群良師益友，無形中成為我一生的底氣。」

陳竹昇回憶，21 歲在紙風車工作時，雖然每天埋頭苦幹，但對人生感到迷惘。當時劇團的前輩推薦他閱讀《青年的四個大夢》，讓他明白情感、人際與選擇都是生命素材，「以前遇到事只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走。」他感性地說，每當感到恐懼時，身後總有人吼著：「怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車！」這份被接住的力量，支撐他一路走到今天。

李永豐表示，媽祖在 20 週年的時刻前來看戲，是一種提醒與加持。他期盼透過「椅子會」與贈書活動，匯聚台灣人的善良，繼續接住更多正在尋找人生方向的孩子，讓 368 藝術工程邁向下一個 20 年。



