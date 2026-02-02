白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香時程出爐！ 4/13出發、4/20回宮
2026年白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香擇日擲筊結果今（2）日出爐，訂於4月13日出發，4月17日抵達北港，4月20日返回白沙屯，總共為期8天7夜。
去年報名人數逼近33萬人再創新高，今年進香報名時間與流程尚未公布，白沙屯官方表示，會在訊息確定後即時更新。
今年白沙屯北港進香時程出爐。圖／翻攝自Facebook@白沙屯拱天宮
責任編輯／施佳宜
泉州富美宮來台遶境遭檢舉 陸委會：正在查處是規避或虛假申請
回鑾前重頭戲！2女神秋茂園「分轎」回宮 信徒擠爆台一線見證
鑾轎已抵白沙屯郵局前！媽祖停駕觀戲中 下午3點起駕回拱天宮
巴基斯坦俾路支省遭血洗逾125死 巴國指控印度涉入
巴基斯坦西南部俾路支省於1月31日爆發數十年來死傷最慘重的動亂，分離主義武裝分子發動大規模攻擊，鎖定警察局、監獄及平民，造成至少33名平民與安全人員死亡，軍方隨即展開強力掃蕩，擊斃92名襲擊者，單日累
衣索比亞北部衝突再起 英國發布旅遊警告
英國警告，由於地方與政府軍之間的緊張局勢持續，不建議前往衣索比亞北部泰格瑞(Tigray)地區的任何地方旅遊。 位於泰格瑞西部的特瑟姆萊特(Tsemlet)區域近日爆發衝突，鄰近區域阿姆哈拉(Amhara)的武裝力量主張控制該區域，引發外界對地方武裝勢力與政府軍再度陷入衝突的擔憂。 這波戰事已引起聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)、非洲聯盟(African Union)以及歐洲聯盟(European Union)的關切，三方皆呼籲相關各方保持克制。 英國在最新旅遊警示中指出，「鑑於暴力事件再起，建議英國公民避免前往泰格瑞地區所有地區」。 根據與泰格瑞當局關係密切的媒體「迪姆齊．沃揚電視台」(Dimtsi Woyane television)報導，這項警示發布前一天，泰格瑞中部發生2起無人機攻擊，造成1名卡車司機喪生。 約3年前，這個局勢動盪的地區才剛結束一場殘酷戰爭；非洲聯盟表示，衣索比亞政府軍與叛軍泰格瑞人民解放陣線(Tigray People's Liberation Front, TPLF)之間的衝突至少造成60萬人死亡。
高級住宅區也中鏢！北市漢他病毒奪命 環保局緊急投藥滅鼠
疾管署署長羅一鈞證實，台北市大安區一名70多歲男性感染漢他病毒症候群死亡，為2000年以來國內首例死亡個案。台北市環保局30日已針對個案住家半徑200公尺範圍進行噴消、孳清、投藥與滅鼠作業。
樂天桃猿開訓 全力朝中職二連霸目標前進
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政於昨（31）日上午前往中壢區，出席「2026樂天桃猿春訓開訓
南韓女足控待遇有別 足協稱協商中盼備戰亞洲盃
（中央社首爾2日綜合外電報導）南韓女足先前控訴協會訓練待遇遠遜於男足，揚言若未獲改善將拒絕參加下個月在澳洲舉行的女子亞洲盃。南韓足壇高層今天表示正與球員協商，預期國家隊將依計畫準備賽事。
三重行車糾紛！ 「被叭自摔」暴走 男持利器追情侶
新北市 / 綜合報導 新北市三重區昨(1)日深夜發生一起行車糾紛，龔姓男子騎在車道中間，到了路口想要右轉卻沒打方向燈，被許姓騎士按喇叭提醒後 剎 車不及自摔，沒想到男子一氣之下跑回家拿出利器跟鐵棍，並當街追趕許姓騎士與他的女朋友，甚至還動手砸車，嚇的周圍路人趕緊報警處理。警方獲報到場也立即將人帶返所，並在詢後依違反社維法及恐嚇罪，將人移送法辦。男子身穿雨衣手持利器，不斷指手畫腳向遠處叫囂，目擊民眾說：「趕快，趕快報警。」民眾見到長長一把利器，被男子拿在手中揮舞，嚇壞了趕緊報警，但員警到場後，男子仍不善罷甘休。龔姓男子VS.許姓騎士VS.員警說：「怎樣，不是很兇，對啊，幹什麼東西啊。」朝著許姓男子步步進逼，還不忘出口挑釁，全因為這件事。當事騎士女友說：「行車糾紛吧，但我們機車都沒有碰到，反正就是他騎車然後要右轉，完全沒有打方向燈，然後就差點撞到我男朋友。晚上11點左右有行車糾紛但沒碰撞到，他沒打方向燈差點擦撞我男友自摔」記者羅立安說：「事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子當時在路口摔車之後，心生不滿，馬上衝回家，拿了利器跟鐵棍出來要與許姓男子理論。」事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子在路口摔車後心生不滿，跑回家拿了利器跟鐵棍出來，要與許姓男子理論，行經路口時，騎在車道中間的龔姓男子，沒有打方向燈就突然右轉，讓許姓男子被嚇了一跳按了一聲喇叭示警，沒想到龔姓男子因此打滑摔車。當事騎士女友說：「他起來之後，他就很生氣他就一直對我們叫囂，罵三字經，什麼都有，超可怕，我們就很害怕直接往後跑。他那個還把我機車就推倒，推到馬路中間，然後拿酒瓶砸我機車。」龔姓男子VS.許姓男子VS.員警說：「怎樣，不是很兇(小聲一點啦)。」情緒激動還不斷提高音量，雙方隔空互嗆你一句我一句，像是把大批員警當成空氣。 三重分局慈福所所長俞明廷說：「犯嫌於變換車道時，遭後方機車騎士按鳴喇叭後不慎自摔，雙方遂發生口角糾紛。」據了解龔姓男子有傷害等等前科，警方當下也立即將他逮捕返所，詢後將依違反社維法，及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。 原始連結
中職會長不能選總召？黃國昌批蔡其昌都在忙業外事務 賴瑞隆反嗆「抹黑」
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼中職會長的民進黨資深立委蔡其昌宣布登記參選總召，將與現任總召柯建銘正面對決。不過，民眾黨主席黃國昌日前竟指控稱，「蔡其昌不常在立法院，都在忙業外事務，可能不熟悉立法院現況」，蔡其昌對此嚴正怒斥，認為黃國昌是在造謠抹黑。對此，同黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆今（1）日回嗆，各界應給予專業立委優秀肯定，若因蔡委員要競選總召而遭受抹黑攻擊，這對他而言是不公平的。針對黃國昌的指控，蔡其昌昨日在「脆」（Threads）發文指出，他在立法院獲得多個會期的「優秀立委獎」、去年更獲得「特殊貢獻獎」，到立法院開會的出席率、質詢率也算是前段班的資優生，總不能因為他有能力協助大家處理體育事務，就這樣亂造謠抹黑吧！對此，賴瑞隆則指出，蔡其昌過去多次得到公督盟優秀立委的肯定，出席率與質詢率也都是100%，更擔任中職會長，表現是得到各界的高度讚賞。賴瑞隆強調，蔡其昌的能力強，不只在立法院或中職都有優異成績，更讓台灣隊2024年在世界棒球12強賽奪得冠軍，現在不要因為他要選總召，就做出各種攻擊，這對蔡委員過去的優異表現是不公平的。最後，賴瑞隆再次呼籲，各界應給予優秀且專業的立委肯定，蔡其昌在立委本職外的好表現，卻因要選總召而遭受刻意抹黑與攻擊，這對他是不公平的。原文出處：快新聞／中職會長不能選總召？黃國昌批蔡其昌都在忙業外事務 賴瑞隆反嗆「抹黑」 更多民視新聞報導柯建銘、蔡其昌大PK競選總召！吳思瑤：民進黨團非常幸運柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏"登記選總召"挑戰柯建銘 蔡其昌:總統勉勵"在立院多幫忙"
狗狗「追尾巴」的無聲求救！解析背後恐隱藏的焦慮與健康警訊
火報記者 張舜傑／報導 狗狗追尾巴看似可愛，但若頻繁或伴隨焦躁，就可能反映身體或心理不適。這不只是玩耍或好奇， …
台南西門市場美食廣場推促銷 黃偉哲發紅包抵用券
（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府昨天起至2月3日，於去年8月重新開幕的西門市場南區美食廣場推出試營運與系列促銷活動，市長黃偉哲今天下午前往發送紅包抵用券，盼能成為民眾採買年貨新亮點。
鍾瑶勸戀愛撐滿分「1-3個月就好」 曝現實狀態：後面只剩扣分
愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》播出後討論度持續升溫，以犀利卻寫實的情感觀點切入現代關係，劇中飾演「完美女神」Vivian 的鍾瑶，近日接受訪問，親自拆解角色看似從容背後的心理狀態，直指Vivian最核心的矛盾，其實來自一種「不能被看穿」的緊繃感。
高雄市長前哨戰 預算案掀戰火
行政院總預算因朝野僵持未能進入審查程序，除藍綠白持續交鋒，1月31日成為藍綠高雄市長參選人及市長陳其邁當面舌戰的議題，火藥味濃厚。國民黨高市長參選人柯志恩強調，因行政院不執行立法院三讀通過的軍人加薪等福利制度，所以才用總預算方式制衡；藍委王鴻薇也痛批，是賴清德總統、行政院長卓榮泰無意協商。民進黨高市長參選人賴瑞隆則嗆柯志恩與國民黨快點審預算。
大安森林公園很多松鼠！民眾憂漢他病毒風險 台大醫給答案
台北市大安區一名70多歲男性13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，檢驗後確診漢他病毒症候群，且捕獲住家周邊老鼠後，有2隻驗出漢他病毒陽性。有民眾擔心，大安森林公園裡面很多松鼠，松鼠和老鼠同屬齧齒類動物，擔心是否可能產生感染風險，感染科權威、台大醫學院小兒科教授黃立民表示，松鼠不是傳播的媒介，一般的家鼠比較有風險。
澳網》百搭天后謝淑薇前搭檔好猛！梅騰絲／張帥勇奪女雙冠軍
2026年澳洲網球公開賽女雙決戰，第4種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥克服1：4落後開局，7：6（7：4）、6：4擊敗第7種子哈薩克達尼利娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic ），首度攜手在墨爾本公園勇奪冠軍。
五月天阿信披粉色戰袍沒再摔
五月天「回到那一天」巡迴演唱會日前在馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，暌違3年來到大馬，阿信特別穿上在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會的粉紅色西裝，他幽默說，「在F✦FOREVER短短8場演唱會，我摔倒了2次，都是這件衣服，我今天就穿到現場來，我看看是衣服問題，還是我自己的問題」。
好心有好報！烤魚店老闆去餵浪貓 驚險閃過高空砸落花盆
根據陸媒《極目新聞》報導，這起驚險事件發生於1月27日晚間8時左右。從網上流出的畫面顯示，貴州貴陽一名男子正在店門口處理魚貨，距離數公尺外有一隻流浪貓在覓食，他順手拿起裝有魚雜的不鏽鋼盆前去餵貓。沒想到男子才離開原地約2秒鐘，一個花盆便從高處墜落，正好砸中原本...
期交所今起加掛南亞聯電2檔選擇權週契約
受惠於半導體與AI產業鏈帶動證券市場指數及交易量雙雙創高，具備低交易成本、多空操作靈活的股票期貨展現強勁動能，在各類交易人積極參與下，今年1月20日成交量突破103萬口、及未平倉量達111萬口，同步刷新歷史紀錄，截至1月23日日均量達64萬口，儼然已成為期貨市場近期最受矚目的商品。為滿足交易人對熱門題材的布局需求，期交所自2月2日起加掛南亞及聯電2檔選擇權週契約，並新增中砂、順達、貿聯-KY、小型貿聯-KY、小型金像電及富邦科技ETF等6檔股票期貨，助投資人精準掌握即時投資契機。在股票選擇權部分，期交所去年12月加掛台積電、聯發科、鴻海等5檔股票選擇權之週契約，使市場重新關注這項建構多空策略更具優勢之商品，市場參與度升溫，為延續動能，期交所將再加掛具近期市場認為具傳產轉型 ...
解離性失憶減輕心理痛苦 彰化女撿回一命忘記車禍痛
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】44歲的陳女在1月2日被休旅車捲入車底碾壓，驚悚影片讓人關心她的安危，當她
苗栗長輩提前領紅包！ 1000元春節敬老禮金2/4發放
苗栗縣政府自2024年起聯合縣內18鄉鎮市公所，發放「苗栗縣敬老禮金」，在春節、端午及重陽等三大傳統節日前，各發放禮金1000元。隨著金馬年農曆春節腳步將近，縣府今天宣布，2026年春節敬老禮金將於2月4日（星期三）匯入帳戶，讓長輩提前領「紅包」、過好年！
阿翔.郭忠祐豁出去! 新春節目挑戰"高空後翻"解鎖成就
生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 台北報導藝人阿翔、郭忠祐，近日錄製除夕夜特別節目，解鎖新技能，兩人還攜手挑戰"高空後翻"，讓阿翔忍不住自曝今年已經40多歲了，還要搏命演出，而平時顯少在螢光幕前跳舞的郭忠祐，也難得展現高超舞技。
脫離男團單飛出擊！黃文廷高難度飛踢舞力全開
新星黃文廷正式單飛出擊！憑藉在男團Ozone累積的舞台實力與高人氣，推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，以甜蜜戀愛為主題，打造兼具節奏感與畫面感的專屬戀愛舞曲，展現可愛與帥氣並存的全新面貌。