影/白沙屯媽祖「衝鎮瀾宮」轎班大哥慘摔 廖大乙揭2原因

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苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程。粉紅超跑於13日抵達大甲鎮瀾宮，一名轎班人員在過彎時遭甩飛，引發網友熱議。對此，民俗專家廖大乙認為2種可能，三尊媽祖對前進方向沒有共識，以及人為操控方向。

轎班人員在過彎時遭甩飛，引發網友熱議。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT）

白沙屯媽祖進香活動，今年加入首度爐主媽同行，再加上山邊媽，「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖引領逾46萬名「香燈腳」，展開充滿未知與挑戰的進香路。從畫面可見，白沙屯媽祖13日抵達大甲鎮瀾宮，「粉紅超跑」過彎時疑似沒有拿捏好轉彎力道，其中一名轎班人員受到甩尾離心力關係，摔到地面。

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一旁大批信徒見狀，立即上前攙扶轎班人員起身，許多民眾在觀看直播時也突然嚇了一跳，紛紛留言關心「轎班大哥還好嗎？」、「三位女神的力量太大了，一個甩尾」。

民俗專家廖大乙認為，會造成跌倒是人為因素居多。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT）

對此，民俗專家廖大乙指出，轎班人員是幫忙媽祖進香，受媽祖庇佑，不太可能會跌倒。會造成跌倒的原因可能有2種，第一種就是這次新加入「爐主媽」，三尊媽祖坐同一個轎子，對於前進方向意見不合；第二就是人為因素造成跌倒。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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