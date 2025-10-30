白沙屯媽祖12/5起高雄遶境3天 市府首推「平安券」拚經濟

生活中心／綜合報導陳漢典、LULU登記結婚十天，合演的舞台劇，明天（31）就要首演，導演透露，他們在劇中飾演三角戀怨偶，常常需要破口大罵彼此，但怎麼陳漢典、LULU都罵不下去。戀情公開那天，劇組都被嚇壞了，陳漢典今天鬆口，兩人是在排練舞台劇過程中，生出曖昧情愫。藝人陳漢典vs.Lulu：「你去叫Lulu那個XX給我出來。」新婚夫妻，陳漢典、LULU，婚後首同框共演，遇上大難題！陳漢典在劇中，要怒罵LULU，結果台詞講到一半，口吃打結，大NG，再來一次。腦袋大當機，不行了，陳漢典舉手投降！不過LULU不認輸，直呼身為專業演員，痛罵老公是感情騙子、渣男，當然沒問題！藝人Lulu：「現在不要跟我講話，哈哈哈哈哈哈。」陳漢典、LULU，婚後首同框共演，遇上大難題（圖／民視新聞）前面信誓旦旦，結果第一句話，就笑場。不要緊，再試一次，只是沒想到這回，兩人才剛對到眼，愛的火花，完全藏不住。舞台劇導演許柏昂：「我說是你們是有交往過，還是你們在一起，還是你們分開了還是什麼，為什麼會有這個狀況，喔沒有沒有沒有。」導演直覺不對勁，但兩人愛得低調，戀情公布那天，就是宣布結婚，連劇組都被嚇一大跳。但其實這齣舞台劇，就是兩人的，定情作。藝人陳漢典vs.Lulu：「現場有很多女生嘛，然後我就問他說，你去看看哪一位，你覺得最心儀的，我就幫你一下，然後他繞一圈回來之後，跟我說我覺得妳最漂亮，但是我並沒有心動，因為我真的覺得，我最漂亮，因為其實我就是一個外貌協會，好不好幫我下標，好不好外貌協會，我就是貪圖她的美色。」兩人愛得低調，戀情公布那天，就是宣布結婚（圖／民視新聞）兩人當了11年的好朋友，轉成情侶，交往一年，就決心步入婚姻殿堂，外界看好，更懷疑，LULU是不是有喜了！藝人陳漢典vs.Lulu：「我懷孕了，早就等等這天等很久了，完了完了完了這個剪下來就，現在沒有現在沒有，臺中場二月可能會有機會，看到一個孕婦在。」兩人事業心都很強，目前還沒規劃有小baby。不過能和最熟悉的合作夥伴、好友，以夫妻的身分，攜手共度餘生，陳漢典、LULU的情感，就像是現代版的童話故事。原文出處：LULU、陳漢典舞台劇出演「三角戀怨偶」 戀情公開劇組嚇壞 更多民視新聞報導王子認了偷吃「人妻粿粿」！網好奇「結婚機率」多高王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥被問秒認：我沒資格評論粿粿遭爆「婚內偷吃」！粉絲「暴增1.3萬」網酸這句

