白沙屯媽贊境土城、中和、板橋

白沙屯媽祖10月31日起贊境新北市土城、中和及板橋區，新北市副市長劉和然（前排右三）及多位民代恭送媽祖出巡。（王揚傑攝）

新北市土城北辰宮舉辦建宮48周年慶，邀請白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，自10月31日起連續3天贊境土城區、中和區及板橋區。新北市副市長劉和然及多位新北市民代親自到北辰宮恭迎聖駕，現場信眾雲集。祈福儀式後，劉和然等人點燃起馬炮，拱天宮三媽起駕展開3天巡行，廣大信眾沿途參拜。

白沙屯媽祖10月31日上午自北辰宮起駕後，巡行土城五雲宮、三元宮、震安宮、五穀先帝廟、土城農會等地，晚間返回北辰宮駐駕。11月1日上午起駕遶行中和北海宮、鎮南宮等地，中午前往板橋慈惠宮會香，午後雙宮巡行亞東醫院、新北市消防局、後埔福德宮、板橋妙雲宮、板橋接雲寺，晚間駐駕板橋慈惠宮。

劉和然表示，北辰宮創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對形成社區凝聚力貢獻良多。此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈慰藉與祝福。

新北市長侯友宜將參與2日的主日遶境，白沙屯媽祖聖駕將出巡北門福德宮、港尾福德宮、鎮發宮等，下午續行北天宮、板橋慈后宮、代天宮、接源堂、新北市政府、六房媽新北分會，隨後起駕返回拱天宮。

白沙屯媽祖的特色是轎頂覆蓋粉紅色帆布，遶境路線不固定、行進速度快，所以有「粉紅超跑」之稱。對於這次白沙屯媽祖到新北贊境竟有規畫路線，不少民眾頗感好奇。

新北市民政局說明，這次遶境行進路線仍維持傳統，依三媽指示前進，因事先已將停駕點秉明媽祖，因此會在預定的駐駕點停駕。考量新北市都會道路車流量大，基於公共安全及交通秩序，市府已規畫必要的交通管制措施。媽祖信仰是台灣最具代表性的民間信仰之一，民眾參與活動時須注意秩序與安全。

10月31日上午白沙屯媽祖聖駕本依規畫路線行進，途經幼兒園時，幼童們在校園裡齊聲高喊「媽祖，我愛祢」，三媽隨即改變路線，轉進幼兒園，令小朋友們興奮不已。