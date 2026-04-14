白沙屯媽進香亂象？餐盒遭丟路邊「一口都沒吃」信眾超痛心

生活中心／周希雯報導

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，吸引超過45萬名信眾報名隨行、人數創新高；路途中也有許多善行人士免費提供食物，讓香燈腳徒步時不必餓肚子。不過事後有信眾發現，竟有餐盒「完好無缺」被丟在路邊，令他忍不住痛心喊話，「吃不下不要拿！」

餐盒遭丟路邊 一口都沒咬

每年無論是進香或遶境活動，都有許多善心人士自掏腰包準備食物、飲料，在沿途免費提供「福食」給香燈腳，展現濃厚人情味。不過，近日有信眾在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」PO出照片，痛心表示「今天中午發現了很沉痛的事情」，他在進香途中發現被丟棄的餐盒，打開一看驚見裡面的麵包、蛋糕竟完好無缺，一口都沒咬過。

廣告 廣告

白沙屯媽進香爆亂象！愛心餐盒「一口都沒吃」遭丟路邊…信眾痛心：別糟蹋

許多善心人士會自掏腰包準備食物，免費提供給香燈腳。圖與本新聞無關。（圖／民視新聞）

信眾心痛呼籲：吃不下不要拿

對此，該信眾感嘆，這些都是善心人士的好意，而且比起早期，「福食真的比以往多非常多，而且非常方便」。對此，她呼籲大家請惜福，「真的奉勸大家，吃不下不要拿，不需要不要拿，只拿自己需要的就好，拿了丟掉真的不會比較好，有損自己福報，需要的人很多，不要糟蹋了大家對媽祖的愛」。

白沙屯媽進香爆亂象！愛心餐盒「一口都沒吃」遭丟路邊…信眾痛心：別糟蹋

今年白沙屯拱天宮媽祖進香行程，吸引超過45萬名信眾報名、人數創新高。（圖／白沙屯拱天宮提供）

人數創新高 網嘆：素質卻一年比一年低

貼文 曝光後，不少網友也搖頭表示，「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來」、「個人是覺得施比受更有福，蹭食物倒是無妨，不要浪費才是王道」、「拿剛好就好，拿了就要吃完，那是發放福食者的愛心，別糟蹋了」、「這樣浪費媽祖不會保佑」、「好可惜，不知人間疾苦，有的人連飯都沒得吃，這麼浪費食物，真的不好」。

原文出處：白沙屯媽進香爆亂象！愛心餐盒「一口都沒吃」遭丟路邊…信眾痛心：別糟蹋

更多民視新聞報導

看直播也可以！白沙屯媽祖進香「3招黃金補運」逆轉人生

李貞秀被開除還有救？他笑曝國民黨「1勵志案例」：快找律師

帶上飛機吃！台灣「1神級零食」外媒驚呆：不普通

