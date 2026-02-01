白沙屯拱天宮今擲筊決定進香日期 廟方臉書直播

拱天宮廟方人員率正副爐主，向媽祖祈求擲筊順利。（圖：廟方提供）

白沙屯媽祖去年進香創下近33萬人報名，拱天宮今天（2日）下午，將依古禮進行擲筊，決定南下雲林北港進香期程，廟方也將在官方臉書直播。

白沙屯拱天宮去年南下進香，近33萬香燈腳隨行創史上新高。（圖：廟方提供）

國內宗教盛事苗栗白沙屯拱天宮南下進香，近年來大受歡迎，去年創下香燈腳近33萬人的史上新高紀錄。過去南下香進橫跨苗中彰雲4縣市。但去年白沙屯媽祖返駕時首度進入南投縣，讓信徒驚喜不已！今年是否再創驚奇，深受信眾矚目。

白沙屯拱天宮管委會表示，為了祈求擲筊順利，廟方1月31日連續3天在拱天宮前擺設香案，並在2日下午1點筊筶，以3個聖筊決定進香放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮，以及開爐日程。至於進香報名時間，廟方原則於活動前30天開放，也會另行公告。

據了解，白沙屯媽祖徒步進香到雲林北港朝天宮，橫跨4個縣市，來回300多公里，對隨行香燈腳的體力和耐力都是一大挑戰。由於進香沒有固定路線全憑神轎指引，更增添宗教神秘色彩！也因為挑戰性大，近年來每年報名隨行香燈腳的信眾暴增，沿途嘉年華式歡迎「粉紅超跑」的信眾，提供吃住讓不少民眾也揪團報名。

拱天宮管委會坦言，這兩年報名南下進香人數增加的速度，讓廟方相當意外！至於所有南下進香的時程資訊，在擲筊請示媽祖後，會公布在官網供信眾參考。（彭清仁報導）