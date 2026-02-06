白沙屯拱天宮估新春湧人潮 通霄警方公布交通管制措施

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯拱天宮是重要宗教資產，也是全國重要信仰中心，由於農曆年節將至，往年不少民眾會前往走春參拜祈福，在地通霄警方預估將湧入大批車流、人潮，通霄警分局今天宣布白沙屯拱天宮春節期間至228紀念日交通管制措施，籲民眾提前掌握相關資訊，配合警方引導，讓參拜行程更順暢。

通霄警方指出，禁止停車範圍為苗32線至台1線路段及全線劃設紅色標線區域，警方將加強巡邏與取締；另外，警方將管制進入白沙屯村內車輛，管制期間禁止大客車以上車輛進入白沙屯村內，若村內停車場全數停滿時，警方將於台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口分流，禁止自小客車進入，請駕駛配合導引，將車輛依序停放於台1線兩側。

通霄分局表示，民眾可將車輛停放於台1線120公里(西湖東和鋼鐵)至131公里(通霄慈后宮)兩側路邊，再步行進入廟區；此外，警方將視車流狀況，台1線120公里(西湖東和鋼鐵)至131公里(通霄慈后宮)外側車道將彈性管制專供大客車停放；台鹽通霄精鹽廠有提供的停車空間，民眾可停放後轉騎YouBike微笑單車前往拱天宮。

另外，為避免交通要道壅塞，警方建議南下民眾可透過台61線赤土崎匝道接苗32線轉至台1線；北上信眾則於新埔匝道轉台1線。

