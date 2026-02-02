白沙屯拱天宮午後擲筊 決定4/13南下進香
白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，去年報名人數逼近33萬人再創新高。拱天宮今天（2日）下午1時依古禮進行擲筊，決定南下雲林北港進香期程，廟方也全程直播。
擲筊結果，訂於4月13日出發，4月17日抵達北港，4月20日返回白沙屯。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮日前於廟前連續三日擺設香案，稟告上蒼玉皇上帝以及眾神，稟報後轉向大殿內向媽祖稟報，祈求擲筊擇日圓滿順利，今天下午1時由爐主筊筶決定進香期程。至於進香報名時間，廟方原則於活動前30天開放，也會另行公告。
其他人也在看
白沙屯拱天宮今擲筊決定進香日期 廟方臉書直播
白沙屯媽祖去年進香創下近33萬人報名，拱天宮今天（2日）下午，將依古禮進行擲筊，決定南下雲林北港進香期程，廟方也將在官方臉書直播。 [caption id="attachment_76
白沙屯媽祖進香擲筊擇日 廟方全程直播
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，拱天宮於今（2）日下午1點筊筶，以3個聖筊決定進香放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮，以及開爐日程。全程將於官方社群平台上開起直播，至於進香報名時間，廟...
三面進香旗一段信仰史雲縣修復清代古物縫補北港進香媽祖文化
雲林縣北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，一一四年委託國立雲林科技大學進行修護工作，近日修護工作即將完成，三十一日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座，講座邀請《北港進香》作者黃偉強暨進香旗修復師侯宗延，分別分享北港進香與進香旗的關聯，以及修復三面進香旗過程的相關經驗。進香旗是香客持拿的三角或四角形令旗，旗面通常會有「天上聖母」、「北港進香」等字樣，並且有持有者的名字、居住地等資訊。客家庄多將進香旗視為媽祖的象徵，會特別供奉進香旗，有些地方則認為進香旗具有媽祖派遣兵馬隨身保護信徒的功能，香客進香前會先進行祭拜儀式 ...
北港朝天宮修護清代進香旗 (圖)
雲林北港朝天宮清代進香旗古物，破損劣化嚴重，經修護，31日辦成果發表會，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存。
北港朝天宮揮毫送春聯迎新年 笨港媽祖文教基金會傳承書畫文化
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為迎接嶄新一年並傳承書畫與民俗文化，笨港媽祖文教基金會31日上午在北港朝天宮廟埕廣
賓賓哥再起爭議！嗆大甲媽「遶境無科學根據」遭網圍剿
娛樂中心／綜合報導過去靠公益直播起家的網紅賓賓哥，近期爭議不斷，包括在台中校園違規直播，以及遭質疑透過公益方式斂財；此外，網紅圤智雨也曾質疑他銷售的佛牌真實性。如今他又再度在直播中與網友開嗆，提到大甲媽祖遶境是否有科學根據，引發不少批判。
山邊媽.旱溪媽.大庄媽同框再逛夜市 民眾：比中頭獎快樂
苗栗後龍山邊媽祖上週和「姊妹淘」旱溪媽祖、大庄媽祖攜手，一同現身台中東區旱溪夜市，現場人氣爆棚，許多民眾都相當驚喜，相隔1個禮拜，三位媽祖選在週末假日的晚間，再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，民眾發...
唐治平喪母後斷聯親戚 沉潛一年吐心聲：人情冷暖看很開
唐治平2024年歷經喪母之痛、人生低潮後，幾乎消失在幕前，外界揣測不斷。沉潛近一年，他今（1日）低調舉辦粉絲見面會，罕見敞開心房，談起媽媽、家人，以及這段時間他如何一個人走過來。談到即將到來的農曆年，唐治平坦言，今年和以往很不一樣。過去只要媽媽還在，過年多少會和媽媽那邊的親戚吃年夜飯，但媽媽過世後，
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網
即時中心／綜合報導桃園一名男子日前身穿警用雨衣、頭戴全罩安全帽進入一家銀樓與老闆娘攀談，突然拿出預備好的塑膠榔頭往老闆娘一陣狂敲，導致對方頭破血流，手臂還有多處骨折。嫌犯未搶到任何財物就逃逸，經警方追緝後，嫌犯今（31）日已於新北市土城落網。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網 更多民視新聞報導屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童
台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了
即時中心／林韋慈報導台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。