白沙屯拱天宮媽祖2026進香 4/13起駕

白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，去年報名人數逼近33萬人再創新高。拱天宮今天（2日）下午1時依古禮進行擲筊，決定今年南下雲林北港進香期程，廟方也全程直播。 擲筊結果，訂於4月13日出發，4月16日抵達北港，4月20日返回白沙屯，返程屬於急行軍。

（圖取自白沙屯拱天宮Facebook）

根據白沙屯媽北港徒步進香文化年刊資料指出，「急行軍」是近一、二十年才流傳在媽祖香燈腳之間的名稱，從1996年記錄至今，媽祖急行軍共有13次，包括8次去程與5次回程，去年2025年的去程就挑戰37小時衝200公里。

急行軍特色是受時間限制，媽祖大轎不駐駕過夜，也就是過程中沒有「落馬」。無法充足休息，對於香燈腳是一大考驗。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮日前於廟前連續三日擺設香案，稟告上蒼玉皇上帝以及眾神，稟報後轉向大殿內向媽祖稟報，祈求擲筊擇日圓滿順利，今天下午1時由爐主筊筶決定進香期程。至於進香報名時間，廟方原則於活動前30天開放，也會另行公告。