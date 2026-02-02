白沙屯拱天宮媽祖2026進香 4/13起駕
白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往雲林北港朝天宮進香，去年報名人數逼近33萬人再創新高。拱天宮今天（2日）下午1時依古禮進行擲筊，決定今年南下雲林北港進香期程，廟方也全程直播。 擲筊結果，訂於4月13日出發，4月16日抵達北港，4月20日返回白沙屯，返程屬於急行軍。
根據白沙屯媽北港徒步進香文化年刊資料指出，「急行軍」是近一、二十年才流傳在媽祖香燈腳之間的名稱，從1996年記錄至今，媽祖急行軍共有13次，包括8次去程與5次回程，去年2025年的去程就挑戰37小時衝200公里。
急行軍特色是受時間限制，媽祖大轎不駐駕過夜，也就是過程中沒有「落馬」。無法充足休息，對於香燈腳是一大考驗。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮日前於廟前連續三日擺設香案，稟告上蒼玉皇上帝以及眾神，稟報後轉向大殿內向媽祖稟報，祈求擲筊擇日圓滿順利，今天下午1時由爐主筊筶決定進香期程。至於進香報名時間，廟方原則於活動前30天開放，也會另行公告。
其他人也在看
快訊／北市死亡車禍！水泥預拌車擦撞單車輾斃女騎士
台北市大安區光復南路與文昌街口，今天（2日）上午10時許，1輛水泥預拌車不明原因擦撞1輛腳踏車，腳踏車被捲入車底，女騎士當場遭輾斃，，警方目前已封鎖現場進行採證勘驗，詳細事發原因仍待進警方後續調查釐清。
賓賓哥再起爭議！嗆大甲媽「遶境無科學根據」遭網圍剿
娛樂中心／綜合報導過去靠公益直播起家的網紅賓賓哥，近期爭議不斷，包括在台中校園違規直播，以及遭質疑透過公益方式斂財；此外，網紅圤智雨也曾質疑他銷售的佛牌真實性。如今他又再度在直播中與網友開嗆，提到大甲媽祖遶境是否有科學根據，引發不少批判。
50歲女遊客跟風「瀑布當溜滑梯」玩出人命 頭部重擊岩石不治
綜合外媒報導，這起死亡事故發生於當地時間26日傍晚，這時節正值當地旅遊旺季。加里波第與先生連同其他遊客一起搭船抵達弗雷瀑布，現場景觀美不勝收，還有不少人直接開始玩水。一些人追求刺激，無視國家公園管理部門禁止把岩石當溜滑梯的告示，從岩壁高處溜下；加里波第決定...
風電3-1外商大裁員 恐撤出台
經濟部針對風電3-3選商規則，正如火如荼和開發商及供應鏈業者溝通草案內容，不料，風電圈卻盛傳3-1期某得標外商籌設許可並未取得，展延申請亦不順，二周前已啟動大量解僱，至少有30～40位高薪員工被裁員，今年農曆年並不好過，並傳出外商擬以「地緣政治風險」為由，撤離台灣市場。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
李貞秀明宣示就職 陳智菡曝已放棄陸籍：明可報告
陳智菡指出，李貞秀已經按照台灣的規範到中國大陸去申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，「在現階段的兩岸架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的。」陳智菡提到，前總統蔡英文曾說，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同道歉，請問民進黨政府，這句話隨著蔡...
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
抗通膨！約78萬人勞保老年年金5月起將調升 估漲6.46%
為保障勞工退休生活，避免退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2026年將有六個年度累計...
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
【更新】國際金價再挫逾6%、白銀激烈震盪 分析師：跌勢還沒完
今日（2/2）亞洲開盤的國際貴金屬價格延續上週末跌勢，黃金和白銀價格再度跳水，跌幅一度超過6%。有媒體分析指出，雖然貴金屬價格有修正預期，但這波跌幅確實超出投資人預期。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
白沙屯媽祖進香擲筊擇日 廟方全程直播
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，拱天宮於今（2）日下午1點筊筶，以3個聖筊決定進香放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮，以及開爐日程。全程將於官方社群平台上開起直播，至於進香報名時間，廟...
元月汽車銷售榜TOYOTA稱霸冠亞 三菱這台「八人座廂車」擠前三
時序進入2月份，2026年第一個月的汽車銷售戰報也出爐，市占率最高品牌仍由TOYOTA拿下冠軍寶座，吃下33%的市占率，不過元月總銷售榜雖然由TOYOTA C CROSS以及RAV4拿下冠亞軍，然三菱旗下廂車J Space卻以1586的銷售台數擠入前三。
集體看衰！頂大生曝「這1科系」後悔率第一 黃仁勳卻預言：黃金賽道
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，若能重新選擇科系，他會選擇「生命科學」，並形容這是最複雜、也最具長期影響力的領域之一。他更預測，生命科學即將迎來「工程化時代」，直言這是一條「黃金賽道」。不過，理想與現實之間的落差，卻讓不少台灣學生感到無奈。
中職》中信兄弟大巨蛋場次縮水 領隊劉志威：「今年比較艱難」
中華職棒中信兄弟今天（2日）於屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓儀式，領隊劉志威也在活動中發表對新球季的期許與展望。不過，談到臺北大巨蛋的場次安排時，劉志威坦言面臨不小挑戰，由於大巨蛋相關活動較多，本季可使用的假日場次減少，讓安排上變得「比較艱難」。
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...
謝家白宮開箱 傳斷謝衣鳯縣長路
國民黨彰化縣議長謝典霖帶網紅開箱被稱「謝家白宮」的溪州鄉700坪豪宅，影片1月31日上架，引發熱議，帶動網路流量，且他近來勤跑基層，地方解讀是為連任議長鋪路，也形同要斷其立委姊姊謝衣鳯參選縣長之路。謝典霖2月1日說，他不偷不搶，開箱是為滿足民眾好奇，正為連任努力中。謝衣鳯則說，她堅定爭取參選彰化縣長，一直沒變過。
3媽迺大慶夜市！山邊媽、旱溪媽、大庄媽合體 狂吸數千人
山邊媽祖、白沙屯媽祖每年共乘鑾轎南下進香，吸引數10萬人跟隨。山邊媽祖上週六與台中東區旱溪媽祖、梧棲大庄媽祖首次3座媽祖鑾轎一起逛旱溪夜市，3尊媽祖今再度聚首，到大慶夜市賜福，山邊媽祖鑾轎點綴紫色花朵，來回穿梭，民眾夾道歡迎，遇到小朋友還特別停轎賜福保佑；夜市聚集數百公尺人龍，虔誠跪拜躦轎底，夜市變
台中市長人選難定案 江啟臣公開喊話：已簽署同意黨中央協議
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 2026地方大選，藍營台中市長候選人外界關注，立法院副院長江啟臣1日深夜發文表示，黨中央已將協議方案傳給他與立委楊瓊瓔，他也簽署同意，盼黨內團結啟程，讓台中昂首前行。 「尊重黨中央，我同意黨中央提名協議。」江啟臣指出，台中市長盧秀燕呼籲要1月底前決定人選一事，確定已經不可能，他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進...