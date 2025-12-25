白沙屯拱天宮抽籤點斗燈 台中婦人昨晚8點排隊成首名幸運兒

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國信仰中心苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」於25日清晨於拱天宮餐廳大樓現場領單填寫，廟方考量斗燈數量有限且不鼓勵民眾多日辛苦排隊，採投單抽籤辦理登記，廟方今天早上8點抽籤第一位被抽中者為一名來自台中市的婦人，婦人也開心地說，昨(24)日晚間8點多就前往排隊、「媽祖真的也很照顧我」。

拱天宮總幹事陳春發說，廟方於今天凌晨3點到7點審單吸引超過1000人到場，抽籤被抽到的信眾可點一個斗燈或最多點兩個斗燈，今年作業還算順利。陳春發也說，沒抽到信眾不要難過，媽祖婆慈悲一樣會保佑眾人。

廣告 廣告

白沙屯拱天宮於每年受理信眾點斗燈，除消災解厄，也祈求全家平平安安；拱天宮另提供光明燈、太歲燈自明年元旦受理現場臨櫃登記。

首名被抽中婦人說，去年也有抽到斗燈，昨(24)日晚間8點多就前往排隊抽籤，她也開心感謝媽祖照顧，希望讓全家都平平安安就好。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

