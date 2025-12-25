中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗白沙屯拱天宮，每年拜斗抽籤活動，吸引不少信眾搶排，今年在25日上午八點公開抽籤，有民眾前一晚就從澎湖搭機抵達台北，凌晨四點半來排隊填寫資料，希望能夠獲得媽祖庇佑。第一位中籤的民眾，前一晚就到拱天宮參拜住宿，如願中籤直呼非常幸運。

白沙屯拱天宮拜斗抽籤! 上千民眾"漏夜排隊"搶登記(圖/民視新聞)





天還沒亮，苗栗白沙屯拱天宮香客大樓前，湧現滿滿人潮，全是為了排隊登記，等候抽平安斗以及文昌斗。因為數量有限，有民眾前一天從澎湖搭機抵達台北，清晨四點半就來排隊填寫資料，希望能夠順利中籤。

白沙屯拱天宮一年一度的拜平安斗、文昌斗 數量有限供不應求(圖/民視新聞)





白沙屯拱天宮，一年一度的拜平安斗、文昌斗，數量有限，供不應求，就怕有心人士搶排位置，再以高價賣出，廟方從三年前，改以公開抽籤的方式進行，今年在18日開放索取表單，25日清晨三點也能現場領單，並且在八點公開抽籤，不少信眾不畏寒風，希望能夠得到媽祖庇佑。

廟方統計今年報名拜斗人數破千人 每人最多只能拜兩盞斗燈(圖/民視新聞)





廟方統計，今年報名拜斗人數破千人，每人最多只能拜兩盞斗燈，人數踴躍，難免有人沒抽到，但這不影響對媽祖的虔誠信仰，只好相約明年再來。





