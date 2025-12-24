白沙屯拱天宮攜手通霄農會推廣彩虹玉米、越光米，活動25日登場

白沙屯拱天宮攜手通霄農會推廣彩虹玉米(圖)、越光米，活動25日登場。(資料照，記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮農會近年來大力推廣獲得農業試驗所授權的特色農產彩虹玉米，加上通霄鎮不少農民栽種越光米，為協助農民促進買氣，通霄鎮農會攜手國內宗教信仰中心拱天宮辦理推廣活動，並有限量200組天后賜福福袋，25日早上8點拱天宮登場，歡迎遊客參與。

通霄鎮農會表示，近年主推越光米彩虹玉米，越光米以粒粒飽滿、香氣濃郁著稱，煮出的米飯口感Q彈，堪稱米飯界的極品；彩虹玉米以其鮮豔多彩的外觀與豐富的營養價值，為通霄農業代表，且可多元化料理。

彩虹玉米屬於台農五號黑糯玉米品種，由農委會農業試驗所研發，外觀呈現米白色、暗紅色與深紫色具獨特性，加上口感與一般玉米有別，成為通霄鎮招牌農產。

另外，福袋內容除農特產更包含限定版竹碗平安米禮盒、白沙屯媽祖環保餐具、聯名醬油、Q版保溫杯等隨機贈品，拱天宮主委洪文華也提供隱藏大獎白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」紀念品一組以及白沙屯天上聖母2026馬年紀念錢母一組，增加福袋詢問度。

