白沙屯拱天宮祈福卡支持 紙風車5月獻演媽祖戲

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）今年1月，白沙屯媽祖「后里分會」突然到紙風車彩排現場看排練，並支持紙風車推出的「椅子會」勸募活動。虔誠擲筊之後，紙風車確定5月赴白沙屯獻演媽祖戲「順風耳的新香爐」。

苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華透過紙風車文教基金會發布的新聞稿表示，2年前曾希望邀請紙風車來演出卻因劇團檔期終未能成行，心中始終惦記。這次得知紙風車年度計畫前來拱天宮演出，非常高興。

洪文華表示，紙風車「椅子會」這項因孩子而生的行動，與白沙屯媽祖守護眾生、照顧孩子的精神高度契合，特別致贈白沙屯拱天宮媽祖的祈福卡，作為紙風車「椅子會」的祝福贈品，由紙風車團長任建誠代表過香爐，象徵將媽祖的庇佑與祝福，正式交付給紙風車。

紙風車表示，民眾捐款新台幣1000元以上即可加入紙風車「椅子會」，款項將專款用於演出現場實際需求，包括觀眾座椅、雨衣、偏鄉交通接駁與現場基本安全設備。加入椅子會的民眾，除了獲贈「青年的四個大夢」一書之外，也將同時獲得「白沙屯媽祖祈福卡」一份。（編輯：黃世雅）1150203