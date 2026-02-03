白沙屯拱天宮致贈祈福卡 紙風車「椅子會」持續推動368藝術工程

拱天宮主任委員洪文華致贈白沙屯媽祖祈福卡，象徵媽祖祝福與支持「椅子會」行動。（紙風車劇團提供）

長年推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」的紙風車文教基金會，日前前往苗栗白沙屯拱天宮，向白沙屯媽祖致謝並稟報年度演出計畫，同時分享近期發起的「椅子會」永續行動。拱天宮主任委員洪文華特別致贈白沙屯媽祖祈福卡，象徵媽祖以實際祝福支持「椅子會」，與社會大眾一同成為守護孩子的「椅子頭」，為臺灣孩子留下一個能安心看戲、親近藝術的座位。

紙風車指出，「椅子會」的發起源於一段真實的緣分。今年開春首場演出期間，白沙屯媽祖后里分會成員曾前往紙風車彩排現場觀摩，親眼見證團隊為了讓孩子能在家鄉欣賞表演藝術所付出的努力。洪文華主委也提到，兩年前曾有意邀請紙風車前來演出，卻因檔期未能成行，始終掛念於心；此次得知紙風車年度計畫將前往拱天宮演出，格外欣喜，並認為「椅子會」因孩子而生的初衷，與白沙屯媽祖守護眾生、照顧孩童的精神高度契合。

白沙屯媽祖祈福卡由紙風車團長任建誠代表過香爐祈福，象徵將媽祖的庇佑與祝福，陪伴紙風車「椅子會」守護臺灣孩子的藝術童年。（紙風車劇團提供）

因此，拱天宮特別以白沙屯媽祖祈福卡作為「椅子會」的祝福象徵，並由紙風車團長任建誠代表過香爐祈福，象徵將媽祖的庇佑正式交付紙風車，陪伴藝術走入更多孩子的童年。活動期間，民眾捐款新台幣一千元以上即可加入「椅子會」，款項將專款專用於演出現場實際需求，包括觀眾座椅、雨衣、偏鄉交通接駁及基本安全設備，捐款者並可獲贈《青年的四個大夢》一書及白沙屯媽祖祈福卡各一份，作為紀念與祝福。

紙風車「椅子會」號召全民為孩子留座位，捐款專款用於演出現場座椅、雨衣、偏鄉交通接駁及基本安全設備，讓更多孩子有機會走近表演藝術。（紙風車劇團提供）

此外，紙風車也向媽祖稟報今年演出規畫，預計於五月在白沙屯媽祖廟演出，廟方表示，將待二月初確認進香日期後再行敲定。日前擲筊請示結果顯示，白沙屯媽祖預計四月進香、五月初開爐，而紙風車規畫於五月初演出《順風耳的新香爐》，時程銜接巧合，令人感動。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，期盼號召更多社會力量支持孩子踏出藝術的第一步，讓藝術持續在臺灣各地扎根，陪伴孩子成長。

