白沙屯拱天宮「點斗燈」抽籤 信眾低溫徹夜排隊

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮今(25)日一大早湧現 大批 人潮，許多民眾天還沒亮就穿著厚厚的外套頂著低溫寒風，在餐廳大樓外面苦苦守候，這麼多人辛苦排隊，原來是因為廟方一年一度的「平安斗」與「文昌斗」要辦理抽籤，第一個抽到的 民眾 ，前一晚8點多就來排隊，她說，感謝媽祖婆的庇佑，讓她如願中籤。

天氣冷颼颼氣溫17度，天才剛亮，許多民眾穿著厚重的衣物來到苗栗白沙屯拱天宮餐廳大樓等待開門，要這麼辛苦排隊是因為，這些民眾都要來登記一年一度的平安斗與文昌斗，因為廟內能擺放的空間與數量有限，今日上午8點起可以拜斗的資格就用抽籤的方式來決定，第一個被抽中的民眾相當開心。

排隊民眾說：「昨天晚上8點多來到，8點多就來了，結果祂(媽祖)給我抽第一個號碼，你看那個媽祖，真的很照顧我。」民眾拿著號碼牌，期待自己也能被幸運抽中，排隊民眾說：「到這邊5點多吧，我特地休假來的。」

廟方強調為了分散元旦的人潮，今年提早一個禮拜前就先開放民眾可以到辦公室填寫資料，再由廟方審查登記單，這次有1100位民眾填單登記，今日清晨由工作人員進行審查，苗栗白沙屯拱天宮總幹事陳春發說：「今天凌晨3點到7點，我們第一個步驟就審單，以用抽籤最為標準。」為了避免紛爭廟方認為，用抽籤的方式比較公平，現場也加派許多工作人員協助引導，讓今年登記與抽籤的過程相當平和順利。

