白沙屯進香快看！疾管署示警「慎防2疾病」 這些防護不可少

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時序即將入夏，疾病管制署於4月9日發出提醒，氣溫回升加上白沙屯拱天宮徒步進香活動將至，民眾長時間聚集戶外，登革熱、腹瀉等傳染病風險同步升高，防蚊與飲食衛生措施不可輕忽。

就登革熱疫情而言，疾管署監測資料顯示，今年截至4月7日累計33例確診病例，全數為境外移入，其中69.7%來自東南亞國家，整體病例數低於2024年及2025年同期。

不過全球疫情仍不樂觀，截至今年3月已報告超過50萬例及逾100例相關死亡，美洲的巴西、玻利維亞病例數居多；亞洲的越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國今年病例數亦高於去年同期。

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腹瀉疫情同樣持續受到關注。今年第13週（3月29日至4月4日）腹瀉門急診就診人次為117,938人次，雖較前一週140,643人次略有下降，但近四週（第10週至第13週）全台仍累計107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多。其中46起病原體檢驗陽性案件裡，諾羅病毒占38件，比例高達82.6%。

民眾長時間聚集戶外，登革熱、腹瀉等傳染病風險同步升高，防蚊與飲食衛生措施不可輕忽。（圖／疾管署）

針對防蚊措施，疾管署強調，落實「巡、倒、清、刷」是預防登革熱等蟲媒傳染病的關鍵，民眾應定期清除居家周遭積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之防蚊藥劑，有效阻隔蚊蟲叮咬。

飲食安全方面，疾管署提醒民眾外出用餐應留意環境清潔，以肥皂正確洗手，降低腸胃道傳染病感染風險；戶外活動期間亦應適時補充水分，避免長時間陽光直曬。若出現發燒、咳嗽等不適症狀，應儘早戴口罩就醫休息。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查閱，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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