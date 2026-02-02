白沙鄉再加碼！普發1萬後加發兒童千元禮金 全澎加碼潮一覽

澎湖縣白沙鄉公所上月23日甫普發鄉民每人1萬元，2日又再加碼0~12歲兒童春節禮金1千元，並開始發放。（資料照片）

越窮越能撒幣？選舉年到了，繼中央普發現金1萬元後，都是「伸手牌」的澎湖縣各鄉市，從白沙鄉日前率全澎之先普發現金1萬元後，包括望安鄉、七美鄉都跟進，望安鄉甚至還發1.5萬，這骨牌效應影響，連原本不發的湖西鄉可能都得鬆動。

誇張的是，白沙鄉才率全縣鄉市之先普發完1萬現金，今（2）日又再加碼0~12歲兒童春節禮金1千元，並開始發放。即民國102年1月2日以後出生，且已於115年1月1日前完成戶籍登記，就可由兒童父、母或親屬至村辦公處領取。

五鄉一市的澎湖縣，白沙鄉以鄉庫在林加由基金挹注下還有4億元，所會在上月普發1萬元，只要在去年12月26日以前設籍白沙鄉，皆可領取，計有1萬024人受惠。

流風所及，望安鄉公所上月30日也提交鄉代會「振興經濟禮金發放案」，鄉代會又主動加碼5000元，發放金額增為15000元，落日條款設在1月29日，需要經費8000萬元，目前鄉庫結餘款約1.9億元，本來趕農曆年前發放，由於基準日變更，必須年後才可發放。

至於七美鄉，也經代表會通過振興經濟禮金，普發鄉民1萬元，最快可望年後發放，全鄉3900多人，所需經費近4000萬元。

不過，西嶼鄉則決定不發放一次性現金，轉而補助國中小學生助學金及加碼敬老禮金，鄉長李添進說已經和代表會溝通好，今年起每年補助鄉內每個國小學生6千元助學金，補助每個國中生1萬元助學金；此外，每年中秋及春節各發給每位65歲以上老人1千元敬老金，從今年起加入端午節，且每年的三節各發給每個老人2千元敬老金。

但因人口多的湖西鄉和馬公市，原本不發，但湖西鄉傳出鬆動，10日將召開的代表會臨時會，有代表也將提議普發5千元，以湖西鄉鄉庫目前結餘還有1億餘元下，但人口數1.6萬人來看，至少要花掉8千餘萬元。後續恐衝擊鄉內圖書館和4間活動中心等新建所需自籌款。

可是，人口6.4萬的馬公市，以每人1萬元的話就要耗掉6.4億，則沒有普發現金的空間。

馬公市長黃健忠表示，他3年前上任時，公所還負債9400萬，前2年一度打平，但這2年因為幼兒園和北辰市場，長期處於每年要虧損3千與1千多萬元下，目前又負債4千餘萬元，且還有清潔隊需要開支，以公所舉債上限只有1.3億元下，就算想舉債普發也沒空間。

