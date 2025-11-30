白沙鋪的芋頭圓／歐陽凝芳
歐陽凝芳
來到江浙一帶後，我才知道芋頭是可以紅燒入菜的。軟糯黏糊，雖好入口，卻總覺得少了家鄉山水裏的那股硬朗筋骨。這時，我便格外想念白沙鋪那碗帶著煙火氣的粗糲圓子。
白沙街地處鄂東南要道，用老一輩的叫法，這條街叫白沙鋪。這讓人浮想聯翩的街名，其實是條新舊交織的丁字街。街雖小，人氣卻旺，終日車來人往，各種聲響與氣味攪在一起，濃稠得化不開。
這是條我從小既熟悉又陌生的街。
小時候住在鄉下，五裏外的白沙鋪熱鬧得像縣城。從小未出過遠門的我，去鋪裏就像是進城見世面，所以心裏總是怯怯的。街上那些人好像認得我，又好像不認得——認得，是因為這些店鋪常年累月地站在那兒，面孔熟了；不認得，是他們終究不知你是哪個鄉、哪個村的。我因這一點似是而非的認得，總感到很難為情。
說來也怪，這份膽怯竟延續至今。如今我已算上了年紀，可每次匆匆回家，依舊要母親陪著，去新街斜坡上、老電影院對面的那家鋪子吃一碗芋頭圓。仿佛有她在身旁，我所有的不安與怯懦，都被一一抵擋了去。
鋪子門臉窄，內裏狹長，舊招牌上只簡簡單單寫著“芋頭圓、雜燴”。經營的是一對六十歲上下的老夫妻。來吃的人絡繹不絕，價格也實惠，現包的芋頭圓三塊錢一個。尋常食量的人，吃上兩個便足夠飽腹。
店裏的阿婆熟練地用笊籬撈起芋頭圓，盛在簡單的方便碗裏，再澆上一勺清湯。我迫不及待地咬開一角，餡料還是滾燙的，混著肉香、粉絲和豬油的豐腴，一口下去，滿嘴都是扎實的鹹香。這滋味，正是我千里迢迢、日夜想念的。
我吃得快，三兩口便解決了一個，母親則在一旁細嚼慢咽。兩張靠牆的低矮桌凳，一坐下，就像坐定了一個屬於自己的小小世界。我靜靜陪著她，看街面上人來人往，聽耳邊高高低低的白沙鄉音。店主夫妻也不來催，就讓我們安安靜靜地占著那一角。平日裏難得下館子、捨不得花錢的母親，這會兒卻非常慷慨地搶著付錢。我也不爭，由著她盡這份母親獨有的、疼愛孩子的心意。
吃好了芋頭圓，我的心也就落了地。說來也怪，幾口滾燙的圓子下肚，那盤踞心頭多年的、進城般的拘謹，竟在這滿耳的鄉音與熟悉的滋味裏，不知不覺地鬆動了。
在白沙，家家戶戶都種芋頭，而芋頭圓，是最隆重的吃法。這道芋頭圓原是年節才費心製作的吃食，現在能隨時在街頭解饞，很是方便。但母親費心做芋頭圓的情景，於我而言，是難得的回憶。
每到紅薯秋收的十月，我常在清晨的睡夢中聞到紅薯香。不用開鍋就知道，早餐又是蒸紅薯。那時母親每天蒸一大鍋紅薯，一半是為了喂豬，一半是為了喂人。給人的那一半也簡單：幾顆芋頭，一瓷碗蘿蔔。打霜後的蘿蔔格外清甜。我們專挑軟糯的紅心薯，配著小而綿的芋頭，就著一口甜蘿蔔一口紅薯，便是一頓豐盛的早餐。
日常蒸芋頭吃，不過是淺嘗輒止。芋頭真正的大作用，是被母親一顆顆積攢起來，等著做芋頭圓子。母親從地裏挖出的芋頭，大大小小，疙疙瘩瘩，多是壯實的球狀。蒸熟後硬邦邦的，得靠母親耐著性子，一點點捏碎、揉軟。地道的芋頭圓，講究用新挖的芋頭，配正宗的紅薯粉——芋頭是自家種的，薯粉是母親親手打的，都是實實在在從土裏刨出來的吃食。用我們白沙話講：“屋裏別的沒得，這些土裏長的還是有的。”話裏透著的，是種地人從心底溢出來的踏實與傲氣。
做芋頭圓的第一步，是先將芋頭洗淨、蒸熟、去皮，捏碎成泥狀，再和紅薯粉一起揉成麵團。
餡料是另一番天地。五花肉丁、蛋皮、浸軟的細粉絲一併剁碎，在滾熱的豬油鍋裏炒出沖鼻的焦香。包制則更見功夫。蠻力是合不攏的，需要取一小劑麵團，放在掌心搓圓，再用拇指巧妙一旋，捏出個“小碗”來。舀一勺餡料填入，借著掌心的弧度，徐徐融合，自然收成個橢圓的樣子。做這圓子是個功夫活，難就難在皮上。許是紅薯粉和芋頭摻量比例不同，母親總是捏不薄那層皮。她包的圓子，不及鋪子裏的皮薄、圓潤，但仍是餡足、油厚的好餐食。
包好的圓子需立刻下鍋。水一開，胖乎乎的圓子便在鍋裏翻滾起來。湯寬油足，再撒上一把翠綠的蔥花，香噴噴的熱氣便直往人臉上撲。
吃完了，一家人最愛比著數數。“你吃幾個？”年幼的弟弟嚷著：“我兩個！”父親往後一靠，額頭上冒著熱氣，聲音響得要衝破屋頂：“你們瞧瞧，我幾能吃？一口氣五個！”
專門騰出的小烤火房裏，一家五口擠坐著，屋內被烘得暖融融的。窗外是漆黑的冬夜，風吹得大槐樹嘩嘩作響。吃得渾身發熱了，便起身開窗透氣。一陣風迎面撲來，吹得人好一陣暢快。這樣圓滿的夜晚，一年裏，能有幾回？
芋頭圓現在成了地方特色。借著物流的便捷，這道美食得以傳至全國各地。今年冬天，母親也特意給我寄了一箱。第一次，在距離家鄉八百公里的江南，我吃到了正宗的白沙芋頭圓。
但我捨不得一下子吃完，隔幾天才煮一顆。這是屬於我的家鄉之味的頂流：一顆芋頭圓子，包進了所有的念想。江南的芋頭可以溫婉地紅燒入菜，成為席間一味；而我的白沙芋頭圓，是要成為一餐之主，穩穩地鎮住一個異鄉遊子的胃與心。
母親寄來的芋頭圓，依舊是皮厚、個大、料足。就算她包出來的圓子再厚再笨，那也是我的白沙鋪，我的根。
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 3 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 20 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 6 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前