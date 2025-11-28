白河公所舉辦山野教育 八校兩百學子成功攻頂雞籠山

學生攻頂雞籠山後與白河區長東麗華合影。（公所提供）

記者翁聖權／白河報導

白河區公所廿八日結合轄內八所國中小舉辦「山野教育」活動，總共有兩百餘學生由登山協會志工與師長陪同攀爬雞籠山，學生揮汗攻頂後，由區長董麗華頒發獎牌，鼓勵他們勇於接受挑戰克服困難。

白河公所指出，這項活動共有白河國中、玉豐、內角、河東、竹門、大竹、白河等國小與仙草實小關嶺分校等八所國中小兩百零一名學生參加，除了為落實體驗教學，鼓勵學子在讀書之餘，也能多親近大自然，也希望培養畢業生獨立思考、問題解決及團隊合作能力，各校長皆到場勉勵參與活動的學子。

白河區國中小學生在攀登雞籠山過程中，互相打氣幫忙。（公所提供）

公所說，雞籠山位於台南市白河區關子嶺，隸屬大凍山系，因山頂形似雞籠而得名，海拔約八百七十八公尺。要完成這趟攀登需要體力與毅力的堅持，因此各校於事前即帶領學生進行體能訓練，並說明登山安全知識，以及行前的資訊蒐集、知識儲備、裝備檢查等等，期許以最完善的準備來迎接此次挑戰。

這次活動亦安排大台南登山協會廿五名志工帶領各校隊伍攻頂，志工沿途帶領學子欣賞山區壯麗的景緻、介紹山林間的植物與白河的人文歷史，進行知識的傳遞；學生在攀登過程中，雖然彼此間的體能與適應程度不一，但同儕間互相打氣幫忙，最終大家都靠著堅強的耐力與意志力成功攻頂，學生在接受獎牌的那一刻都非常高興。