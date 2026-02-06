白河區公所結合民力寒冬送暖 新春揮毫除舊迎新春

白河區公所於店仔口福安宮廟埕廣場舉辦寒冬送暖暨新春揮毫活動，區長董麗華也代為接受送暖團體愛心、回贈感謝狀及與書法老師現場揮毫。（記者李嘉祥攝）

農曆春節即將來臨，臺南市白河區公所與轄內店仔口福安宮合作，6日於廟埕廣場舉辦「寒冬送暖暨新春揮毫活動」，議員、校長、里長、社區理事長均出席共襄盛舉，民眾大排長龍索取春聯，約500人齊聚一堂，氣氛熱鬧滾滾；白河區長董麗華也代為接受送暖團體愛心及回贈感謝狀，感謝各界齊心為公益暖心之舉，也期盼拋磚引玉匯集更多資源，提供白河居民妥適生活保障和福利照護。

河東國小附設幼兒園以活力表演開場，白河區長董麗華與5位書法老師現場揮毫，伴著福安宮國樂團與星期二樂團悠揚樂聲，讓民眾不僅能欣賞書法老師縱筆時行雲流水的姿態，亦能聆賞樂手演奏的動聽曲目及歌手動人的歌喉。

市長黃偉哲期許透過新春贈聯活動，讓新的一年生活都紅紅火火；副市長暨民政局代理局長姜淋煌說，換上嶄新春聯象徵著除舊佈新，迎接金馬呈祥。

為傳遞愛與溫暖、關懷在地弱勢家戶，台北市白河同鄉會、張鑑公祭祀公業、白河婦女會愛心服務社、財團法人火山碧雲寺、財團法人大仙寺於活動中發送愛心慰問金；臺南市希望義剪服務協會、北台南家扶中心及店仔口福安宮也提供義剪、舉辦愛心義賣，讓弱勢家戶在歲末年終之際感受社會溫暖與關懷，安心過好年；

董麗華區長也提醒區民，近日早晚溫差較大，天氣時有變化，需適時增減衣物，使用保暖電器用品注意安全；為強化民眾對災害事故基本常識，區公所除透過有獎徵答進行防災宣導，也邀消防局白河分隊、白河分局共同參與，提醒居安思危觀念，災害發生時能即刻應對、立即逃生，守護個人生命及財產的安全，另也結合衛生所施打疫苗、勞工局職訓就服中心宣導，讓民眾在新春歡慶之餘身體也能健康強健、工作順利。