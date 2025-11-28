白河區公所結合轄內學校辦山野教育 帶學生挑戰攻頂擁抱山林

白河區公所結合轄內學校辦山野教育，帶學生擁抱山林認識自然，挑戰攻頂磨練耐力與意志力。（記者李嘉祥攝）

▲白河區公所結合轄內學校辦山野教育，帶學生擁抱山林認識自然，挑戰攻頂磨練耐力與意志力。（記者李嘉祥攝）

為落實體驗教學，鼓勵學子在讀書之餘也能多親近大自然，並培養畢業生獨立思考、問題解決及團隊合作能力，臺南市白河區公所結合白河國中與轄內各小學，28日辦理「白河區2025年山野教育活動」，白河區長董麗華、虎山及河東里長、各校校長及立委、議員服務團隊均出席，勉勵參與活動的學子們勇於接受挑戰、克服困難。

雞籠山位於臺南市白河區關子嶺，隸屬大凍山系，因山頂形似雞籠而得名，海拔約878公尺，要完成這趟攀登需要體力與毅力的堅持；參與山野教育活動的各校事前即先帶領學生進行體能訓練，並說明登山安全知識，以及行前的資訊蒐集、知識儲備、裝備檢查等等，期許以最完善的準備來迎接此次挑戰。

白河區公所邀大台南登山協會25位志工帶領各校隊伍進行攻頂，沿途中與學子們一同欣賞山區壯麗的景緻、介紹山林間的植物與白河的人文歷史，進行知識的傳遞；雖然每位學生體能與適應程度不一，但攀登過程中不斷學習自我調節，同儕間互相打氣，最終靠著堅強的耐力與意志力成功攻頂。

白河區長董麗華頒發登頂獎牌給參與學生，強調山野教育的意義層面深廣，期許透過此次活動為孩子求學生涯增添色彩，並於參與過程中將課本中的知識與生活結合，建立資源永續運用與保護生態觀念，也從中學習自我啟發、自我獨處，未來更有自信與勇氣去接受人生不同成長階段的歷練。