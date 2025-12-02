白河區公所辦感恩餐會 感謝各界賑助加速災後復原

白河區公所辦丹娜絲風災暨0728豪雨各界賑助感恩餐會，區長董麗華感謝各界賑助支持，加速地方災後復原。（記者李嘉祥攝）

臺南市於今年丹娜絲風災中受創嚴重，幸賴各單位援助，加速災後復原進行，白河區公所2日特舉辦「丹娜絲風災暨0728豪雨各界賑助感恩餐會」，廣邀風災及豪雨期間各界善心人士、協力單位及協助修繕廠商等約250人參與；白河區長董麗華代表區公所頒發感謝狀予寺廟、公益團體、企業、個人及民代，向所有在災後重建期間給予支持的力量致誠摯謝意。

出席感恩餐會單位包括台北市白河同鄉會、財團法人大仙寺、崁頂福安宮、財團法人火山碧雲寺、白河店仔口福安宮、長益長照事業有限公司、十七戶南天宮、台灣千歲大方慈善會、高雄市慈智精舍協進會、國際獅子會300E-1區、社團法人親慈慈善會、安德烈慈善協會、威雄營造有限公司、根基營造股份有限公司、經濟部水利署、中華郵政、店仔口文教協會、新營區南紙社區發展協會、金典幼兒園、受恩白河日照、上益營造、中華工程博誠工務所、寰泰鑫工程顧問公司、穗豐糧食商行、品軒園、曾志堅脆友團、張耀文、楊勝智、徐晼足、黃崇益及市議員。

白河區長董麗華表示，今年7月白河區相繼遭受丹娜絲颱風及豪雨衝擊，災後重建工作艱鉅，幸賴眾多公益團體、志工夥伴、協力廠商及中央與地方支援單位投入救災與重建，以行動展現無私關懷與社會責任。

董麗華區長強調，每份物資、善款與人力支援，都是推動地方重建重要力量，未來區公所會持續與中央、市府及民間合作，攜手守護白河，為區民的安全與福祉努力。