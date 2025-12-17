白河區與日本南越前町簽合作備忘錄 從蓮花文化到教育合作深化交流

白河區長董麗華與日本南越前町長仲倉典克代表簽署合作備忘錄，將從蓮花文化到教育合作深化交流。（記者李嘉祥攝）

日本福井縣南越前町長仲倉典克率團至臺南市白河區參訪，在南越前町議長熊谷良彥、教育長齋藤為之、局長谷口英博、次長用田及稻吉昭彥等見證下，與白河區長董麗華簽署交流合作備忘錄，象徵雙方跨國地方創生與文化交流合作邁入嶄新里程碑；此次交流行程亦延伸至教育領域，除至白河國中交流各項教育議題，並至白河關帝廳體驗宗教文化及欣賞盛開的波斯菊景觀，在信仰與美景中促進雙方情誼。

南越前町以林業發展為主要特色，善用林業資源製作名片，成為福井縣代表性特色產品。

白河區長董麗華表示，友好城市關係不僅是一紙協議，更是一段需以實際行動持續累積的深厚情誼，期盼簽署合作備忘錄後，未來白河區與南越前町能在文化、教育及產業等多元面向持續深化合作，為兩地人民帶來更多元發展契機。

南越前町長仲倉典克說，該町與白河區之前以蓮花產業為基礎持續交流，希望將交流面向擴展至水產漁業領域；另對教育發展也高度重視，期望未來能與臺灣學生進行線上教學交流，促進跨國學習體驗，並進一步拓展至運動領域，如足球等項目，深化雙方互動，也邀白河區民到南越前町觀光，透過觀光等多元交流持續累積情誼。

白河國中黃添勇校長也向來訪貴賓說明TIMSS 學力指標、ICT 教學推動、機器人課程及外籍教師創新教學等議題，透過實務討論與教學分享，使兩地在教育發展上的理念更加契合。