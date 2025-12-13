白河友善耕作稻田歡樂收割 無米樂促進會牽線臻鼎科技契作認養

白河友善耕作稻田認養人合影。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／白河報導

由台南市無米樂稻米促進會牽線臻鼎科技契作認養的白河友善耕作稻田，十二月十三日上午舉行「稻穗收割親子體驗活動」，中午則到後壁合鴨藝術園品嘗「割稻飯」。數十名認養人揮汗親手割下屬於自己的稻穗，感受到「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的意境。

認養人體驗打穀機操作。（記者翁聖權攝）

無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，感謝臻鼎科技集團對台灣稻米產業的支持，認養台南白河契作稻田，企業認養稻作除可提升農民收益，收成後的白米用於贈禮，更是對本土稻米的另一次行銷。這次契作稻田由農友葉奕志耕作，不使用農藥與化肥，是疼惜大地的有機農法。

稻穗收割親子體驗活動從白河農田展開，農民葉奕志帶領認養人下田體驗握刀、彎腰、綑束到搬運等割稻技巧。他說「農業沒有捷徑，要靠天、靠地、靠自己的耐心。企業願意用認養方式支持友善耕作，對農民來說，是很重要的力量。」

契作農民葉奕志（左）致贈感謝狀給臻鼎科技公司。（記者翁聖權攝）

中午的「鄉村割稻飯」於後壁合鴨藝術園地舉辦，以米為主角的一桌家常料理，充滿濃濃的人情味。臻鼎科技員工親子圍坐在田邊的戶外棚下，在冬日陽光中享用農村風味餐，笑聲與聊天聲交織出暖暖的田園氛圍。

下午行程則安排閒逛菁寮老街與俗女村，讓認養人感受老街的時代記憶與農村文化的純樸魅力。