白河商圈星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會五日登場 邀親子參與歲末盛會

▲白河區長董麗華、白河商圈理事長葉偉杉邀在地店家展示甕仔雞、藕粉及鬆餅等多項特色美食，歡迎各界踴躍參與「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府經濟發展局指導、白河區公所主辦、白河街區繁榮發展促進會執行的2025白河商圈「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」將於5日下午3點30分起於白河區運動公園熱鬧展開，結合白河社區活力與才藝，以及商圈特色店家等，聯手打造具地方特色且適合全家參與的歲末慶典；白河區長董麗華與白河商圈理事長葉偉杉特邀在地店家展示甕仔雞、藕粉及鬆餅等多項特色美食，歡迎各界踴躍參與此場星光盛會。

今年活動以「漫漫星空 × 餐車市集 × 歲末感恩」為核心概念，視覺呈現以深藍星空為底，搭配繽紛燈光、餐車插畫與白河蓮花角色，象徵白河的自然、人文與熱情商圈能量在夜色中綻放；活動中同步推出消費集章卡與消費券的雙重優惠，並邀多台人氣美食餐車進駐，從飲品、炸物、異國風味到甜點小食一應俱全，打造歡樂又香氣四溢的「樂活餐車市集」；舞台區自下午3點30分起將帶來連續近五小時演出，由樂團開場營造悠閒午後的市集氛圍，社區熱舞展現白河在地社團的活力與凝聚力，還有深受親子歡迎的魔術表演，現場也推出限定消費券活動，鼓勵民眾消費支持白河商圈，帶動地方商機。

白河區長董麗華表示，白河不只有蓮花之鄉的人文景緻，更有團結互助的地方能量，白河商圈相當用心，每年活動都有不同亮點，今年「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」結合在地店家、農產品及餐車市集與多元表演，無論是想逛市集、品嚐美食、欣賞舞台表演或和家人度過溫馨夜都可滿足，希望吸引遊客走進白河，讓更多民眾了解白河商圈魅力，也促進商家交流與商機發展。

葉偉杉理事長說，兼任社區理事長職務後，希望帶動社區一起加入盛會，今年配合臺南購物節活動推出「星光漫漫餐車購物節」活動，連結地方特色店家參與，活動也加入「感恩」元素，象徵白河商圈對市民、商家與社區夥伴一年來支持的深深謝意，期透過歡樂的音樂、美味的餐車市集與豐富節目，讓每位到場民眾都能在星空下獲得一份溫暖與能量。

葉偉杉理事長進一步指出，除12月5日的動外，多間商圈特色店家也提供優惠，仙草里「山景土雞城」堅持古法龍眼木柴燒甕仔雞，呈現不一樣的口感，海王子餐廳搭配20周年慶推出物美價廉的經濟合菜，訂餐還送飲料，歡迎大家來感受星光下的白河，寫下最暖心的年度回憶，也歡迎關注白河商圈粉絲專頁「臺南市白河街區繁榮發展促進會」，掌握第一手的在地消費情報。