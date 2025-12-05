白河商圈星光漫漫餐車購物節熱鬧登場 歲末感恩有吃有玩樂翻天

白河區長董麗華、白河商圈理事長葉偉杉，南市經發局商業科長洪麗華、市議員蔡育輝及沈家鳳等出席星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會。（記者李嘉祥攝）

白河區公所攜手白河街區繁榮發展促進會、白河各社區發展協會5日於白河區運動公園盛大舉辦「2025白河商圈－星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」，白河區長董麗華、白河商圈理事長葉偉杉，南市經濟發展局商業科長洪麗華、市議員蔡育輝及沈家鳳、白河商工校長林碩彥及各社區發展協會理事長、里長等均出席，公私協力共同推動商業活絡與區政發展，期盼帶動地方經濟，嘉惠在地民眾。

現場活動內容豐富多元，包含熱力四射的樂團演唱、吸睛的魔術表演以及由白河各社區精心準備的熱舞演出，展現白河在地文化的生命力與凝聚力，同時結合白河商圈與特色市集攤位，民眾可邊欣賞表演邊漫步市集，品嘗最道地的白河特色料理，感受熱鬧的歲末氛圍。

白河區長董麗華表示，每年歲末白河都會辦理感恩舞會，今年的「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」由商圈與在地社區通力合作，匯集白河商圈與多元特色市集，展現白河最具魅力的文化能量，也讓民眾感受熱鬧歲末氣息，促進地方觀光與商機的同時，並增進民眾與地方政府間的互動與連結。

經發局商業科長洪麗華說，臺南購物節目前正在舉辦中，將持續至明年的3月1日，今年也推出多種活動，除週週抽總獎值超過10萬元，月月抽總獎值超過80萬元，還有壓軸抽總獎值超過250萬元，獎品包括百萬名車、智慧電車及超多生活家電、贈品與神秘好禮，歡迎把握機會到臺南來消費。

白河商圈理事長葉偉杉指出，商圈內有許多優質店家，此次活動囊括秉持職人精神烘焙香氣四溢的日彰麵包、主打消暑回甘沁人心脾的元氣茶飲、堅持古法手工水洗及天然日曬的里長伯ㄟ店純正蓮藕粉、堅持產地直送鮮甜多汁的崎內社區水果攤，以及讓人一嚐難忘的古早味經典炒米粉與香菇肉羹，另也邀請人氣美食餐車進駐，從特色飲品、酥脆炸物、異國料理到精緻甜點應有盡有。

葉偉杉理事長進一步說明，此次市集也同步推出「消費集章卡」活動，消費滿額即有機會抽中精美好禮，誠摯邀請民眾共襄盛舉，品味白河獨有的美食魅力；為回饋支持民眾，另也推出「商圈加碼．餐廳專屬優惠」，即日起至12月31日止，凡憑券或出示訊息至仙草里山景甕仔雞、永安里海王子餐廳等指定餐廳用餐均可享專屬禮遇，歡迎來品嚐白河的山珍海味。